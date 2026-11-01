ABD’de ara seçimler yaklaşırken yatırımcı Peter Schiff, pazartesi günü borsalarda sert düşüş yaşanabileceği uyarısında bulundu. Schiff, olası bir satış dalgasının salı günü yapılacak seçimlerde Demokratların Senatoyu kazanma ihtimalini daha da artırabileceğini savundu.

Schiff, X hesabından yaptığı paylaşımda Demokratların Senatoda çoğunluğu elde etme ihtimalinin yüzde 71’e yükseldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Demokratların Senatoyu kazanma ihtimali yüzde 71’e yükselerek yeni bir zirveye ulaştı. Pazartesi günü borsa çökerse bu olasılığın daha da artmasını bekleyin”.

Schiff, piyasalardaki olası düşüşün Demokratların kazanacağı beklentisinden de kaynaklanabileceğini ileri sürdü. Yatırımcıya göre piyasalar, seçim sonuçlarına ilişkin beklentileri önceden fiyatlamaya başlayabilir.

İKİ PARTİYE DE EKONOMİ ELEŞTİRİSİ

Schiff, Cumhuriyetçilerin ekonomi söylemini eleştirirken Demokratları da hedef aldı:

“Cumhuriyetçilerin sorunu, kötü bir ekonominin iyi olduğunu söyleyerek yalan söylemek zorunda olmaları. Demokratların ise yalnızca ekonomiyi daha iyi hale getirebilecekleri konusunda yalan söylemeleri gerekiyor”.

Demokratların iktidar gücünü artırması halinde kurumlar vergisinin yükseltilebileceğini savunan Schiff, daha gevşek maliye politikalarının da uygulanabileceğini öne sürdü.

ÜLKE GENELİNDEKİ DESTEKTЕ 8,2 PUAN FARK

Al Jazeera’nin RealClearPolling verilerine dayandırdığı habere göre, ülke genelindeki kamuoyu araştırmalarında Demokratların desteği yüzde 51,4, Cumhuriyetçilerin desteği ise yüzde 43,2 düzeyinde bulunuyor. İki parti arasındaki fark 8,2 puan olarak aktarılıyor.

Marquette Hukuk Fakültesinin Wisconsin’de 14-22 Ekim tarihlerinde gerçekleştirdiği ankette ise katılımcıların yüzde 37’si Donald Trump’ın görev performansını onayladığını belirtti. Olumsuz değerlendirenlerin oranı yüzde 61 oldu.

Aynı araştırmada katılımcıların yüzde 16’sı mali durumunun geçen yıla göre iyileştiğini, yüzde 42’si ise daha kötü durumda olduğunu söyledi. Hayat pahalılığı ve İran savaşının ardından yükselen enerji maliyetlerinin yanı sıra sağlık harcamaları ve göç politikaları da seçim gündeminde yer alıyor.

SENATODA ÇOĞUNLUK YARIŞI

Cumhuriyetçiler, Kongrenin hem Senato hem de Temsilciler Meclisi kanadında çoğunluğu elinde bulunduruyor. Demokratlar ise Alaska, Iowa, Ohio ve Texas gibi kritik eyaletlerdeki yarışları kazanarak Senatoda kontrolü ele geçirmeyi hedefliyor.

Demokratların Senatoda çoğunluğu sağlaması halinde Trump yönetiminin vergi düzenlemeleri, bütçe politikaları ve diğer önemli yasa tekliflerini Kongreden geçirmesi zorlaşabilir.

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