Ağustos ayının ilk günlerinde gözler enflasyon verilerine çevrildi. Temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanması öncesi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Nisan ayı enflasyon beklenti anketi raporunu açıkladı. Haziran’da açıklanan verilere göre yıllık enflasyon yüzde 35,05’e, aylık artış ise yüzde 1,37 ile son altı ayın en düşük seviyesine gerilemişti.

ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2025’e yönelik Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü saat 10:00’da kamuoyuna açıklayacak.

Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,34 artacağını öngörüyor.

Ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,65 ile yüzde 2,90 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,34) bir önceki ay yüzde 35,05 olan yıllık enflasyonun yüzde 33,90'a düşeceğini tahmin ediyor.

Diğer yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi temmuz ayı itibarıyla yüzde 30,32 olarak kaydedildi.

SON KİRA ZAMMI YÜZDE KAÇ OLDU?

Temmuz ayı kira artış oranı yüzde 43,23 olarak açıklanmıştı. bu ay ki zam oranı ise merak ediliyor.

MERKEZ BANKASI ENFLASYON YÜKSELECEK DEDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası toplantı tutanaklarını yayınlamıştı. Merkez Bankası yayımladığı tutanaklarda, Temmuz ayı enflasyonun yükselebileceğini belirtti.

Özette, temmuz enflasyonuna vurgu yapılarak, "Mevsimsel etkilerden arındırıldığında aylık enflasyonun temmuz ayında temel mal ve hizmetlerde bir miktar yükselebileceği izlenmektedir." denildi.

PİYASAYA ETKİSİ NE OLACAK?

Temmuz ayı enflasyonu ile beraber, döviz kurlarında ve gram altın tarafında hareketlilik yaşanabilir. Yüksek gelen enflasyon rakamları, Merkez Bankası'nın faiz hamlesini kısıtlayabilir bu durumda döviz kurlarında hareketlilik yaşanabilir.