Başkan Donald Trump Salı günü, Ontario eyaletinin ABD'ye sağlanan elektriğe yüzde 25 oranında gümrük vergisi koyma kararına misilleme olarak, Kanada'dan ABD'ye gelen tüm çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik planlanan gümrük vergisini iki katına çıkararak yüzde 50'ye yükselttiğini açıkladı.
Trump Kanada'ya çelik ve alüminyum tarifelerinin bugün devreye gireceğini açıkladı.
Trump, Truth Social'da yaptığı paylaşımda, Ticaret Bakanı'na çarşamba sabahı yürürlüğe girecek ürünlere ek yüzde 25 gümrük vergisi uygulanması talimatını verdiğini belirtti.
Trump paylaşımında "Ayrıca, Kanada uzun zamandır aşırı olarak kabul edilen çeşitli ABD süt ürünlerine uyguladığı yüzde 250 ila yüzde 390 arasındaki Amerikan Karşıtı Çiftçi Tarifesini derhal kaldırmalı. Yakında tehdit altındaki bölgede elektrik için Ulusal Acil Durum ilan edeceğim" değerlendirmesinde bulundu.
Başkan Trump ayrıca, Kanada'nın uzun süredir uyguladığı diğer fahiş tarifeleri kaldırmaması durumunda, 2 Nisan'da ABD'ye gelecek otomobillere uygulanan tarifeleri "önemli ölçüde artıracağı" tehdidinde bulundu.