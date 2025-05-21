Kripto para destekçisi olarak bilinen ABD Başkanı Trump 20 Ocak 2025 tarihinde göreve başladıktan sonra kripto paralarda ralli yaşandı. Trump'ın kripto paralara verdiği destekle beraber lider kripto para birimi Bitcoin 20 Ocak 2025'te 109 bin doları görerek rekor tazeledikten sonra küresel çapta yaşanan jeopolitik riskler ve makro ekonomik verilerin etkisiyle dalga seyir sergiledi. Fakat Bitcoin bugün dalgalı seyrine ara vererek yeni bir rekora imza attı.

Ancak son dönemlerde ticaret savaşlarındaki ılımlı hava, dünya genelinde merkez bankalarından beklenen faiz indirimleri ve azalan jeopolitik riskler kripto paralarda yükselişe destek verdi. Aynı zamanda ABD'nin dijital varlıklar için düzenlemeleri yakında kabul edeceğine dair artan iyimserlik, Bitcoin'de rekorları tetikledi.

Haftanın üçüncü işlem gününde dolar endeksinde görülen geri çekilme piyasaları hareketlendirdi. Gün içinde 99,991 puandan 99, 396 puana gerileyen dolar endeksinde aşağı yönlü eğilimler devam ediyor. Dolar endeksindeki düşüşle beraber piyasalar harekete geçti. Bitcoin rekor kırdı.

Kripto paraların en büyüğü olan lider kripto para birimi Bitcoin günlük yüzde 5'ye yakın yükselişle akşam seansında tarihte ilk defa 109 bin 733 doların üzerini görerek rekor kırdı.

Bitcoin'in 4 saatlik grafiği incelendiğinde; RSİ'nin 90 bölgesinde doyum noktasında hareketlendiği görülürken, Ichomoko Bulutları'nın ise Bitcoin'de bu seyrin 4 günlük süreçte daha yatay bir seyir sergileyebileceğini ifade ediyor.

ETHEREUM'DA YÜKSELİŞE GEÇTİ

Bitcoin'deki bu yükselişlerle beraber altcoinlerde harekete geçti. Altcoinler grubunun en büyüğü olan Ethereum, aynı dakikalarda 2 bin 585 dolara yükselerek yeni rekorlara kapı araladı. Ethereum'un 4 saatlik grafiği incelendiğinde RSİ'nin 94 seviyesine ulaşarak aşırı doyum noktasına ulaştığı görülürken, fiyat ise hareketli ortalamanın hemen üstünde hareketleniyor.

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