İran’ın Hürmüz Boğazı’nı bir gün arayla açıp yeniden kapatması küresel piyasalarda yönsüz dalgalanmalara yol açabilir. Cuma günü gelen ‘açıldı’ haberiyle petrol düşerken altın ve riskli varlıklarda yükseliş görülmüş, ABD borsaları ralli yapmış, Borsa İstanbul da bu iyimserlikten payını almıştı.

Ancak boğazın 24 saat geçmeden dün yeniden kapatılmasıyla belirsizlik yeniden arttı. İran’ın boğazı yeniden açmak için ABD’nin liman ablukasını kaldırmasını şart koşması, piyasaların ‘aç-kapa’ döngüsüne kilitlendiğini gösteriyor. Bir gün petrol düşüp altın yükselirken, ertesi gün tablo tersine dönebiliyor. Piyasalar için tek net gerçek ise belirsizliğin kalıcı hale gelmesi. İran-ABD gerilimi, modern tarihin en büyük enerji arz kesintilerinden biri olarak kayda geçerken, 50 gündür başta petrol, altın ve borsalar olmak üzere varlık fiyatlarında sert dalgalanmalara yol açtı.

BELİRSİZLİK BÜYÜYOR

Brent petrolün varil fiyatı 17 Nisan’da boğazın açılmasıyla yüzde 9 düşüp 90 dolar seviyesine gerilerken; savaşın başından bu yana fiyatlarda 49 doları aşan geniş bir bant oluştu. 27 Şubat’a göre yükseliş ise hâlâ yüzde 27.75 düzeyinde. 17 Nisan’da altın fiyatı gün içinde 4 bin 889 dolarla zirveyi test ederken günlük artış yüzde 0.89’da sınırlı kaldı. Buna karşın 27 Şubat’tan bu yana yüzde 6.88 gerileyen altın, savaş sürecinde en yüksek ve en düşük seviyeler arasında 1320 doların üzerinde dalgalandı. Gümüş de benzer şekilde dalgalı bir seyir izledi. 27 Şubat’tan bu yana yüzde 6.55 değer kaybeden gümüş, Hürmüz’ün açılmasıyla 17 Nisan’da yüzde 4 yükseldi. Savaş boyunca fiyatlar 36 doların üzerinde geniş bir aralıkta hareket etti.

Oynaklık daha da artabilir

Kısa vadede Hürmüz’den gelecek her haberin piyasaları yeniden sert şekilde oynatması bekleniyor. Yurt içi tarafında bu hafta artan risk iştahının etkisiyle Borsa İstanbul gördüğü en yüksek seviye rekorunu 14.601 puana taşıdı. BIST 100 haftayı yüzde 3.65 artışla 14.587 puandan tamamladı. Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 2.48 artışla 7 bin 28 liraya çıktı. Dolar yüzde 0.43 artarak 44.8530 lira yükseldi. Euro yüzde 1.33 yükselişle 53.1110 lira oldu.