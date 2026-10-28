ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı öncesinde sekiz büyük banka, ekimde faizlerin sabit tutulacağı, aralıkta ise 25 baz puanlık artış yapılacağı tahmininde birleşti. Bank of America ise ekim toplantısında faiz artışına gidilmesi gerektiği görüşüyle bu kurumlardan ayrıştı.

CME Group verilerine göre, ekim toplantısında faiz artırımı olasılığı yaklaşık yüzde 7 düzeyinde bulunuyor. Piyasadaki ağırlıklı beklenti, faizlerin sabit bırakılması yönünde.

İKİ BANKA MARTTA DA ARTIŞ BEKLİYOR

Goldman Sachs, Citigroup, Crédit Agricole, Nomura, TD Securities, Huatai Securities, Morgan Stanley ve BNY Mellon, Fed’in ekimde beklemede kalmasını, aralık toplantısında ise faizi 25 baz puan artırmasını öngörüyor.

TD Securities ve Morgan Stanley, aralık ayının ardından martta da 25 baz puanlık artış bekliyor. BNY Mellon ise politika faizinin 2027’de yüzde 4,5’in biraz üzerinde zirveye ulaşabileceğini değerlendiriyor.

BANK OF AMERICA EKİMDE ADIM ATILMASINI SAVUNUYOR

Bank of America’ya göre Fed’in ekimde faiz artırması, enflasyon risklerini sınırlarken aralık toplantısı için daha fazla hareket alanı sağlayabilir.

Moody’s ise ekonomik görünümdeki riskler ve tahvil piyasasındaki gelişmeler nedeniyle faizlerin bu hafta artırılmaması gerektiği görüşünde.

FAİZ SABİT KALSA DA SIKI POLİTİKA MESAJI GELEBİLİR

BMO analistleri, Fed’in faizleri sabit tutması halinde bile sıkı para politikası mesajlarını sürdürebileceğini değerlendiriyor. Kararda çıkabilecek karşı oylar da izlenecek.

ABD’de eylül ayında yıllık enflasyonun yüzde 3,7’ye ulaşması ve uzun vadeli tahvil getirilerinin yüksek seyretmesi, karar sürecinde öne çıkan başlıklar arasında bulunuyor.

Piyasalar, faiz kararının ardından Fed Başkanı Kevin Warsh’ın yapacağı açıklamalara odaklanacak. Özellikle aralık ayında faiz artışı ihtimaline ilişkin vereceği sinyaller takip edilecek.

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