Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasalarını etkiliyor. Dün Londra'da başaysan ABD-Çin görüşmemelerini piyasalar yakından izliyor. Bugün TSİ 23.00'te ABD Başkanı Trump'ın konuşması takip edilecek. Trump'ın yapacağı açıklamalar piyasalar üzerinde etkili olabilir. Aynı zamanda Bu hafta ABD tarafında açıklanacak olan enflasyon rakamları, Fed'in faiz kararını etkileyen faktör olurken, piyasalar üzerinde etkili olması beklenebilir. ABD'de enflasyon nisan ayında yıllık bazda yüzde 2,3 olarak açıklanırken, aylık bazda yüzde 0,2 olarak açıklanmıştı.

DOLAR/TL'de SON DURUM

Haftanın ilk işlem gününü 39,17 ile 39,32 lira aralığında geçiren dolar/TL kuru, günü 39,17 liradan tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında aynı saat diliminde 39,28 lirada bulunuyor.

EURO/TL'DE SON DURUM

Euro/TL'de yukarı yönlü hareketlenmelerin olduğu görülüyor. Dünü 44,73 lira ile 44,97 lira aralığında geçiren Euro/TL, günü 44,80 lirada bulunuyor. Yeni güde ise aynı saat diliminde 44,84 lirada bulunuyor.