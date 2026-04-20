ABD-İran arasındaki ateşkesin ihlaliyle birlikte bitebileceğine dair sinyaller piyasaları altüst etti. Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde düşüşe geçti. Doların güç kazanması ve Orta Doğu’da artan gerilim, değerli metal üzerinde baskı yarattı. Spot altın yüzde 0,7 gerileyerek ons başına 4.793,98 dolara düşerken, gün içinde 13 Nisan’dan bu yana en düşük seviyesini gördü. ABD altın vadeli kontratları ise yüzde 1,4 kayıpla 4.813,60 dolara geriledi. Yurt içi serbest piyasalarda ise gram altın 6.910 lirada bulunurken Kapalıçarşı'da satış fiyatı 6.941 lirada hareketleniyor.

ATEŞKES BİTTİ Mİ?

CNBC-e'nin aktardığına göre Tastylive Küresel Makro Başkanı Ilya Spivak, geçen hafta piyasaları destekleyen ABD-İran ateşkesinin çözülme sinyalleri verdiğini belirterek, “Savaş temalı fiyatlama yeniden devreye girdi” değerlendirmesinde bulundu.

PETROL YÜKSELDİ ENFLASYON RİSKİ ARTTI

Hürmüz Boğazı’nın yeniden kapandığına yönelik haber akışı petrol fiyatlarını yukarı taşırken, bu durum enflasyon beklentilerini de tetikledi. Artan enflasyon beklentileriyle birlikte ABD tahvil faizleri ve dolar güç kazandı.

DOLAR GÜÇLENDİ

Dolar endeksindeki yükseliş, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için altını daha maliyetli hale getirdi. ABD 10 yıllık tahvil faizleri de yüzde 0,5 artarak altın üzerindeki baskıyı artırdı.

KÖRFEZ'DE TİCARET KİLİTLENDİ

Orta Doğu’da artan tansiyon, Körfez bölgesindeki gemi trafiğini ciddi şekilde yavaşlattı. ABD’nin İran’a ait bir kargo gemisine el koyması ve İran’ın misilleme açıklamaları, ateşkesin kısa sürede sona erebileceği endişesini güçlendirdi.

Tahran yönetimi, ABD ile planlanan ikinci tur görüşmelere katılmayacağını açıkladı. Bu gelişme, ateşkesin süresinin dolmasının ardından gerilimin yeniden tırmanabileceği beklentisini artırdı.

FAİZİN YÜKSEK OLMASI ALTINA TALEBİ SIFIRLIYOR

Altın, enflasyona karşı koruma aracı olarak görülse de, yükselen faiz ortamı getiri sağlamayan bu varlığa olan talebi azaltıyor. Nitekim altın, şubat sonunda başlayan saldırılardan bu yana yaklaşık yüzde 8 değer kaybetti.

HİNDİSTAN'DA TALEP ZAYIF OLDU

Dünyanın en büyük altın tüketicilerinden Hindistan’da önemli bir alışveriş döneminde talep zayıf kaldı. Rekor seviyelere ulaşan fiyatlar, mücevher alımlarını sınırladı.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Gümüş yüzde 0,9 düşüşle 80,04 dolara, platin yüzde 0,5 kayıpla 2.093,56 dolara gerilerken, paladyum 1.558,60 dolar seviyesinde yatay seyretti.