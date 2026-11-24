Altın piyasasında iki haftada yaşanan yaklaşık 500 dolarlık kaybın ardından yön arayışı sürüyor. Pazartesi günü yükselen ons altın, 24 Kasım Salı günü TSİ 07.44 itibarıyla 3.632 dolardan işlem gördü.

Cuma günü Eylül 2025'ten bu yana en düşük seviyesini gören spot altın, bu seviyeden başlayan toparlanmasını korudu. Aynı dakikalarda gram altında alış fiyatı 5 bin 918 lirada bulunuyor.

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FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ BASKI OLUŞTURUYOR

DHF Capital SA CEO'su ve varlık yöneticisi Bas Kooijman, geçen hafta Fed'den gelen şahin mesajların yapay zeka hisselerindeki düşüşle aynı döneme denk geldiğini belirtti. Kooijman'a göre yatırımcılar, kayıplarını karşılamak ve nakit elde etmek için altın sattı. Satış baskısının bir bölümü hafiflese de sıkı para politikası beklentileri altın üzerinde baskı oluşturabilir.

CME FedWatch verilerine göre piyasalar, Fed'in aralık toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımına gitme olasılığını yüzde 95 olarak fiyatlıyor. 50 baz puanlık artış olasılığı ise yüzde 4,9 seviyesinde. Fed, son faiz artırımını eylül ayında gerçekleştirmişti.

New York Fed Başkanı John Williams, pazartesi günkü açıklamasında yüksek enflasyonun Fed'i daha sıkı para politikasına yönelttiğini belirtti. Williams, gelecekteki faiz artırımlarının hızının açıklanacak ekonomik verilere bağlı olacağını ifade etti.

ÇARŞAMBA GÜNÜ PCE VERİSİ AÇIKLANACAK

ABD'nin ekim ayı Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) enflasyon verisi çarşamba günü açıklanacak. Fed'in yüzde 2'lik enflasyon hedefi kapsamında yakından izlediği gösterge, faiz beklentileri ve ABD Hazine tahvili getirileri açısından önem taşıyor.

ABD'de kasım ayı öncü bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), ekimdeki 55,9 seviyesinden 54,6'ya geriledi. Hizmet sektörü aktivitesi 56,1'den 54,7'ye, imalat sektörü endeksi ise 54,9'dan 54,5'e düştü. Veriler, ekonomik faaliyette yavaşlamaya rağmen fiyat baskılarının sürdüğünü gösterdi.

ANALİSTLERİN İZLEDİĞİ SEVİYELER

Britannia Bullion kurucu ortağı ve kıymetli metaller analisti Matthew Jones, geçen hafta altın fiyatlarında yaşanan yaklaşık yüzde 9'luk düşüşün teknik açıdan önemli hasara yol açtığını belirtti. Jones, 2027 için temel senaryosunun önceki zirvelere hızlı dönüş yerine konsolidasyon olduğunu söyledi.

Jones'a göre fiyatın 3.500 doların altında uzun süre kalması ve ardından toparlanma girişiminin başarısız olması, uzun vadeli yükseliş yapısının bozulduğuna ilişkin uyarı olacak. Düşen reel getiriler ve zayıflayan dolar ise Fed faiz indirimlerine başlamadan önce altını destekleyebilir.

Kitco News analizinde, yükselişin devamı için 3.651-3.695 dolar direnç bölgesinin aşılması gerektiği belirtiliyor. Analizde izlenen diğer seviyeler arasında 3.679,98 ve 3.700 dolar da yer alıyor.

Aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 3.609,08 dolar, sonraki destek ise 3.595 dolar olarak gösteriliyor. Fiyatın 3.595 doların altına inmesi halinde 3.503 ve 3.485,14 dolar seviyeleri öne çıkıyor.

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