Küresel ham petrol fiyatları, yatırımcıların ABD ve İran’ın Orta Doğu’daki çatışmayı sona erdirecek bir uzlaşıya varabileceği yönündeki umutlarıyla sabah seansı işlemlerinde yüzde 5’ten fazla değer kaybetti. Fiyatlardaki bu keskin düşüş, ABD Başkanı Donald Trump’ın kısa vadede bir anlaşmanın yakın olmadığına dair sinyallerine rağmen gerçekleşti.

BRENT PETROL 100 DOLAR SINIRININ ALTINDA

25 Mayıs 2026 tarihinde uluslararası haber ajanslarına yansıyan verilere göre, Kuzey Denizi Brent petrolü Pazar gecesi saat 23.00 sularındaki işlemlerde yüzde 5,1 oranında değer kaybederek varil başına 98,22 dolara kadar çekildi. Aynı dakikalarda ABD hafif petrolü Batı Teksas Türü (WTI) ise yüzde 5,2 düşüşle varil başına 91,57 dolardan işlem gördü.

Brent petrol, TSİ 08.17'de 97,62 dolarda bulunuyor.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARINA RAĞMEN SATIŞ SÜRÜYOR

Piyasadaki satış dalgası, ABD-İran krizinin müzakereler yoluyla çözülebileceğine dair spekülasyonlardan besleniyor. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada beklentileri düşürmeye çalışarak, ABD temsilcilerine "acele etmemeleri" talimatını verdiğini ve "zamanın ABD’nin lehine olduğunu" belirtmişti. Ancak piyasalar, diplomatik kanalların açık olmasını fiyatlamaya devam ediyor.