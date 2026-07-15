Altın fiyatları, bir önceki seansta %2’den fazla değer kazandıktan sonra Çarşamba günü düşüşe geçti. Tırmanan petrol fiyatlarının enflasyon endişelerini canlandırması ve ABD'de faiz oranlarının seyrine ilişkin belirsizlikler, faiz getirisi bulunmayan değerli metal üzerinde satış baskısı oluşturdu.

TSİ 07.00 itibarıyla spot altın, %0,7 kayıpla ons başına 4.030,67 dolardan işlem görürken ABD Ağustos vadeli altın kontratları ise %0,7 düşüşle 4.042,20 dolara geriledi.

Ons altındaki düşüşle birlikte gram altın da yönünü aşağı çevirdi. Gram altın aynı saat itibarıyla serbest piyasada 6.095 lirada seyrediyor.

ENFLASYON VERİSİNİN ARDINDAN DALGALI SEYİR

Altın, dün ABD tüketici enflasyonunun haziran ayında enerji fiyatlarındaki geri çekilmenin etkisiyle beklenenden fazla yavaşladığını gösteren verilerin ardından iki haftanın en düşük seviyesinden toparlanmıştı. Yüzde 2’nin üzerinde sıçrama kaydeden ons altın, 4.104,49 dolara kadar tırmanmıştı. Ancak piyasa odağının hızla petrol fiyatlarındaki tırmanışa kayması bu kazançların sınırlı kalmasına yol açtı.

ORTA DOĞU'DAKİ GERİLİM PETROLÜ YÜKSELTİYOR

ABD Başkanı Donald Trump'ın tüm İran limanlarına yönelik deniz ablukasını yeniden başlatması ve Tahran'ın müzakere masasına dönmemesi durumunda önümüzdeki hafta elektrik santrallerini ve köprüleri vurma tehdidinde bulunması, iki ülke arasındaki gerilimi tırmandırdı. Bu durum petrol fiyatlarındaki yükseliş serisini üçüncü güne taşıdı.

Gelişmeleri değerlendiren OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong:

"Piyasanın artık gecikmeli bir gösterge niteliğindeki TÜFE verisini geride bıraktığı kanaatindeyim. Trump’ın Hürmüz Boğazı’ndan çıkan gemilere yönelik ablukayı sürdürmesi petrol fiyatlarını artırırken altın üzerinde baskı oluşturuyor."

Yüksek ham petrol fiyatları enflasyonist endişeleri artırarak faizlerin "daha uzun süre yüksek" kalacağı yönündeki beklentileri güçlendiriyor. Altın geleneksel olarak enflasyona karşı bir korunma aracı olarak görülse de, yüksek faiz ortamında faiz getirisi olmayan bir varlık olarak cazibesini kaybediyor.

FED YETKİLİLERİNDEN TEMKİNLİ AÇIKLAMALAR

Fed'in üst düzey yetkilileri, Haziran ayına ait ılımlı enflasyon rakamlarını memnuniyetle karşılasa da fiyat baskılarının gerçekten hafiflediğinden emin olmak için daha fazla benzer veriye ihtiyaç duyduklarını belirtti. Günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisinin enflasyon patikasına dair daha net ipuçları sunması bekleniyor.

CME FedWatch Tool verilerine göre yatırımcılar, açıklanan veri öncesinde %76 seviyesinde bulunan Fed'in Eylül toplantısında faiz artırma olasılığını şu anda %58 olarak fiyatlıyor. Piyasalar, Aralık ayında bir faiz artırımı olasılığını ise halen %80 civarında görüyor.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Küresel piyasalarda diğer değerli metaller ise karışık bir seyir izledi. Spot gümüş yüzde 0,3 değer kaybıyla ons başına 58,48 dolar, platin yüzde 0,2 kazançla ons başına 1.635,56 dolar, paladyum iseyüzde 0,2 artışla ons başına 1.307,11 dolar