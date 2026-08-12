Orta Doğu ve Asya'da artan jeopolitik gerilimler, yatırımcıları yeniden güvenli liman olarak görülen altına yönlendirdi. Haftaya güçlü başlayan ons altın, 4.400 dolar seviyesine yaklaşırken piyasalarda yön arayışı hız kazandı. Uzmanlar, günün en önemli gündem maddesinin ABD'de açıklanacak enflasyon verileri olacağını belirtiyor. Artan risk algısıyla birlikte ons altın 4 bin 400 doların hemen üzerinde tutunurken, iç piyasada gram altın 6 bin 750 TL seviyesinin üzerindeki seyrini koruyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER GÜVENLİ LİMAN TALEBİNİ ARTIRDI

Altındaki yükselişin en önemli nedenlerinden biri küresel jeopolitik risklerin yeniden tırmanması oldu. Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'de ticari gemilere yönelik saldırıları sürerken, ABD'nin İran'a ait olduğu belirtilen bir konteyner gemisini hedef alması bölgedeki tansiyonu yükseltti. Aynı dönemde Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi ve Çin ile Endonezya'nın Tayvan çevresindeki ortak askeri faaliyetleri de küresel piyasalarda risk algısını artırdı. Artan belirsizlik ortamı yatırımcıların güvenli liman varlıklarına yönelmesini destekledi.

PETROL FİYATLARI YENİ RİSK OLUŞTURUYOR

Jeopolitik gelişmeler yalnızca altını değil petrol fiyatlarını da yukarı taşıdı. Brent petrolün 90 dolar sınırına yaklaşması, enerji maliyetlerinin yeniden yükselişe geçebileceği beklentisini güçlendirdi. Bu durum ise ABD'de enflasyonun yeniden hızlanabileceği endişelerini beraberinde getirdi. Enflasyon baskısının artması, ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimlerini erteleyebileceği hatta yeniden faiz artırımı seçeneğini değerlendirebileceği beklentilerini de güçlendirdi.

ABD ENFLASYON VERİSİ PİYASALARIN ODAĞINDA

Piyasalar bugün Türkiye saatiyle 15.30'da açıklanacak ABD temmuz ayı enflasyon verisini yakından takip edecek. Beklentilerin altında gelecek bir enflasyon verisinin Fed üzerindeki faiz baskısını azaltabileceği ve bunun da altın fiyatlarını destekleyebileceği belirtiliyor. Buna karşılık enflasyonun beklentilerin üzerinde açıklanması halinde dolar ve ABD tahvil faizlerinde yükseliş yaşanabileceği, bunun da altın üzerindeki baskıyı artırabileceği ifade ediliyor.

4.500 DOLAR HEDEFİ YENİDEN KONUŞULUYOR

Teknik görünümde 4.400 dolar seviyesi güçlü direnç olarak öne çıkarken, bu seviyenin aşılması halinde 4.435 dolar direnci yeniden test edilebilir. Analistlere göre bu bölgenin de üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda ons altında 4.500 dolar seviyesi yeniden gündeme gelebilir. Olası geri çekilmelerde ise 4.298 dolar ve 4.161 dolar seviyeleri destek olarak izlenecek. Gram altın yatırımcısı için dolar/TL kurundaki seyir de belirleyici olmaya devam edecek.