Finansal piyasaların odağı 7-8 Temmuz’da düzenlenecek NATO Zirvesi’ne kaymasına rağmen analistler, iç siyasetin ve 9 Temmuz’a ilişkin risklerin asıl gündem olacağını, bu durumun Borsa İstanbul’u baskılayacağını düşünüyor. Pusula Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, geçen hafta savunma sanayi hisselerinde yükseliş göründüğünü hatırlatarak “NATO Zirvesi’nden ekstra iyi haber gelmeyeceği yönünde söylentiler var. O yüzden dikkatli olunmalı, yatırımcılar terste kalabilir” uyarısını yaptı.

DEMOKLES’İN KILICI

Bank of America’nın (BofA), son 2 haftada borsada 40 milyar liralık satış yaptığını belirten Eryılmaz, “Piyasa, ‘Zirve haftası BofA niye satıyor’ sorusunu soruyor. Bir görüşe göre satışların nedeni 9 Temmuz’daki (İBB Başkanı Ekrem) İmamoğlu’nun davaları olması ve temmuz ayının iç siyasette hareketli geçeceğine yönelik değerlendirmeler” ifadesini kullandı.

Eryılmaz, siyasi gündemin yanı sıra küresel çapta borsaları değerlendiren en önemli endeks olan MSCI’nin Türkiye’ye yaptığı uyarıların Borsa İstanbul’un üzerinde “Demokles’in Kılıcı” gibi sallanmaya devam ettiğini sözlerine ekledi. Eryılmaz’ın borsanın şu anda ‘testere’ piyasasında olduğunu ve yön aradığını belirtti.