Londra piyasalarında metal fiyatları, Orta Doğu'daki çatışmaların arz endişelerini artırmasıyla yönünü yukarı çevirdi. ABD'nin İran limanlarına giriş ve çıkışları içeren abluka kararı piyasadaki risk algısını güçlendirdi.

Alüminyum fiyatları yüzde 2'ye varan artış kaydederken, dört yılın en yüksek seviyesini gördü.

LME'de alüminyum fiyatı şu sıralarda ise yüzde 1,3 artışla ton başına 3.545,50 dolar seviyesinde işlem görüyor. Arz endişelerinin devam etmesi halinde fiyatlardaki oynaklığın sürebileceği değerlendiriliyor.

ALÜMİNYUMDA ARZ BASKISI DİKKAT ÇEKTİ

Orta Doğu, küresel alüminyum üretiminin yaklaşık yüzde 9'unu karşılıyor. Bölgenin en büyük üreticilerinden Emirates Global Aluminium'un, İran saldırısı sonrası bazı tesislerinde üretimin aksaması sebebiyle teslimatlar için mücbir sebep ilan ettiği aktarıldı. Bu gelişme, piyasada arz sıkışıklığına yönelik endişeleri tetikledi.

LME'DE GERİYE DÖNÜK FARK REKOR DÜZEYDE

Alüminyum piyasasındaki sıkışıklığın en belirgin göstergelerinden biri, Londra Metal Borsası'ndaki fiyat yapısında görüldü.

Nakit kontratlarla üç ay vadeli sözleşmeler arasındaki fark, cuma gününden beri yüzde 37 artarak ton başına 91,50 dolara çıktı ve 2007 yılından beri yüksek seviyeye ulaştı. Bu durum, acil teslimatlara ilişkin talebin arttığını gösteriyor.

