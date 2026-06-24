Altın fiyatlarındaki düşüş devam ediyor. Ons altın 3 bin 971 dolara kadar sert geri çekilme yaşarken, gram altın 6 bin liranın altına düştü. Gümüş fiyatları ons başına 58,07 dolara gerileyerek son 6 ayın en düşük seviyesini gördü.

Altının onsu 3 Kasım 2025'ten bu yana en düşük seviyeyi test ederek 3 bin 971 dolara kadar geriledi. 3 Kasım 2025'te 3.929 doları görmüştü. Ons altın bugün TSİ 16.10'da 3 bin 971 dolar seviyesini test etti.

Gram altın, ons altında görülen sert düşüşün etkisiyle sert düşüş yaşadı. Gram altın resmi rakamlarda TSİ 16.10'da 5 bin 920 liraya kadar geriledi. Kapalıçarşı'da ise alış ve satış fiyatları arasındaki makasın açıldığı görüldü. Kapalıçarşı'da 6 bin 57 liradan satılan gram altının alış fiyatı 5 bin 972 lira, çeyrek altının satış fiyatı ise 9 bin 888 lira oldu.

Gümüşte aşağı yönlü sert geri çekilmelerin olduğu görülüyor. Ons gümüş 6 ay sonra ilk kez 60 doların altına geriledi. Ons gümüş TSİ 16.10'da 58.07 dolar seviyesini gördü.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkı para politikasını sürdüreceği beklentileri, ABD ile İran arasında varılan geçici barış anlaşmasının enflasyon endişelerini azaltmasına rağmen gümüş ve altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.

FED BEKLENTİLERİ FİYAT ÜZERİNDE BASKI OLUŞTURUYOR

Fed'in son para politikası toplantısında politika faizleri sabit bırakılırken, yetkililer gelecek dönemde ilave faiz artışlarına yönelik desteğin güçlendiğine işaret etti.

Fed Başkanı Kevin Warsh da fiyat istikrarını yeniden tesis etme konusundaki kararlılığını yineledi.

Sıkı para politikasının uzun süre devam edebileceği beklentisi, faiz getirisi bulunmayan değerli metallere yönelik talebi sınırladı.

İRAN GÖRÜŞMELERİ ENFLASYON ENDİŞESİNİ ZAYIFLATTI

Washington ile Tahran arasında yürütülen müzakerelerde kaydedilen ilerleme, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin artmasını destekledi.

Küresel enerji arzına yönelik baskıların hafiflemesi ve enerji fiyatlarındaki risklerin azalması, enflasyon beklentilerini aşağı çekerek değerli metallere olan güvenli liman talebini zayıflattı.

TEKNOLOJİ HİSSELERİNDE SATICILI SEYİR ETKİLİ OLDU

ABD teknoloji hisselerinde yaşanan sert satışlar da gümüş ve diğer değerli metaller üzerinde ek baskı yarattı.

Yatırımcıların, hisse senedi piyasalarındaki kayıpları dengelemek amacıyla emtia ve değerli metal pozisyonlarını azaltması, gümüş fiyatlarında satışların hızlanmasına neden oldu.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER KESİNLİKLE YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.