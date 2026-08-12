ABD ve İran'ın ateşkesi 17 Ağustos'a kadar uzatıldığı öne sürülmüştü. Ancak bu iddiaya İran'dan yalanlama geldi.

Reuters'a konuşan İranlı yetkili şu ifadeleri kullandı:

"İran ile ABD arasındaki ateşkesin uzatılmasına ilişkin herhangi bir görüşme yapılmamaktadır. İran’ın bakış açısına göre, ateşkesin başlangıç tarihi bulunmadığından, uzatılacak bir şey de yoktur."

İranlı kaynak ayrıca Washington’u mutabakat metninin imzalanmasından 48 saat sonra bu metni ihlal etmekle suçladı ve görüşmelerin şu anda ABD’nin mutabakat metnine geri dönmesi ve taahhütleri için bir zaman çizelgesi belirlenmesi üzerine odaklandığını belirtti.

ABD basınında yer alan iddialara göre İran ve ABD arısındaki ateşkes görüşmelere bir şans vermek için 17 Ağustos'a kadar uzatılmıştı. Bu haber üzerine piyasalar olumlu seyretti.

PİYASALAR HAFİF NEGATİFE SEYREDİYOR

Petrol gelen haberlerin ardından TSİ 13.20'de 88,65 dolar seviyesinde bulunan petrolün varili 89,03 dolara çıktı.

Ons altında da hareketlenmeler görüldü. Ons altın TSİ 13.20'de 4 bin 418 dolar seviyesinde hareketlenirken yalanlamanın ardından 4 bin 408 dolara düştü

Yurt içinde gram altın da ons altındaki hareketlenmeler oldu. Gram altın 6 bin 783 lirada bulunuyordu, yalanlamanın ardından 6 bin 768 lirada hareketleniyor.

ABD enflasyon verileri öncesinde ve ateşkes haberleri sonrasında gümüşün ons fiyatı 66,80 dolara çıkarak 22 Haziran sonrası en yüksek seviyeyi gördükten sonra 66,21 seviyesine kadar düştü.

PAKİSTAN'DAN UMUT DOLU MESAJ

Baş arabulucu Pakistan'dan ise umut dolu bir mesaj geldi. Arabulucular, mutabakat zaptının da uzayabileceğini ifade etti.

İlk anlaşamaya göre mutabakat zaptı 8 Ağustos'ta sona ermişti. Bu zapt sona ermesi doğrudan ateşkesin hukuken bitmesi anlamına geliyordu.

Görüşmelerin, yoğun çatışmaların devamına rağmen sürmesi mutabakat zaptının uzamasına temel olabilir.

Mutabakat Zaptı'nın ne kadar uzatılacağı henüz belli değil. Nitekim bu konuda ABD veya İran'dan henüz net bir açıklama gelmedi.

TEKNİK DİRENÇ TEST EDİLİYOR: 10 HAFTANIN ZİRVESİ GELDİ

Hafta başında 10 haftalık aranın en yüksek seviyesine ulaşan değerli metal, teknik tarafta 100 günlük hareketli ortalamasına denk gelen 4 bin 387 dolar eşiğinde bir miktar kar satışı ve dirençle karşılaştı.

Buna karşın genel yükseliş trendini koruyan piyasada yatırımcılar, fiyatların önündeki kritik bariyerlerin aşılıp aşılamayacağını yakından izliyor.

FED’İN FAİZ ARTIRIM İHTİMALİ ZAYIFLIYOR

Altındaki değer artışını besleyen ana unsurlardan biri, ABD Merkez Bankası’na (Fed) yönelik faiz beklentilerinin yumuşaması oldu.

Geçtiğimiz hafta ABD’den gelen zayıf istihdam verilerinin ardından piyasalar, sıkı para politikasının devam etme olasılığını daha düşük görmeye başladı.

Fed’in eylül ayında faiz artışına gitme olasılığı yüzde 50 seviyesine kadar geriledi.

NE OLMUŞTU?

Pakistan hükümet kaynaklarının Çarşamba günü Anadolu Ajansı’na aktardığı bilgilere göre ABD ve İran, 17 Ağustos’ta süresi dolacak olan İslamabad Mutabakat Anlaşması kapsamındaki 60 günlük ateşkesi uzatma konusunda mutabakata vardı.

Arabuluculuk sürecine yakın bir kaynak, her iki tarafın da sürenin uzatılmasına onay verdiğini, ancak uzatma süresini netleştirmek üzere mesajlaşmaya devam ettiğini bildirdi. Anlaşmanın, taraflar arasında yürütülen müzakerelere zaman kazandırması bekleniyor.

Söz konusu karar, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’dan "son 50 yılın savaş tazminatını" talep etmesinin ardından alındı. Bu restleşmenin ardından barış umutlarının zayıflamasıyla petrolün varil fiyatı bugün 90 doları gördü.