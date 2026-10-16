Küresel piyasalarda ABD Hazine tahvil getirilerindeki düşüş, dolar endeksindeki zayıflama ve hisse senetlerindeki satış baskısı güvenli liman varlıklarına olan talebi artırdı. ABD’de çarşamba günü açıklanan tüketici enflasyonunun ardından eylül ayı üretici fiyat endeksinin de aylık yüzde 1,3 artarak beklentileri aşmasına rağmen, tahvil piyasasındaki hareketlilik ve Ortadoğu’da tırmanan jeopolitik gerilimler değerli metallerdeki kayıpların telafi edilmesini sağladı.

PİYASALAR HAREKETLENDİ

ABD Hazine tahvil getirilerindeki düşüş ve doların zayıflaması altına destek verdi. Hisse senetlerindeki satışlar ve Ortadoğu'daki jeopolitik riskler de güvenli liman talebini artırdı. Güvenli varlıklara yönelişle tahvil getirilerinin gerilemesi, faiz getirisi sağlamayan altın üzerindeki baskıyı azalttı.

Ons altın haftanın son işlem gününde yukarı yönlü bir seyir sergiliyor. Ons altın bugün sabah seansında 4 bin 174 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altında da yukarı yönlü hareketlenmelerin olduğu görülüyor. Gram altın bugün sabah seansında 6 bin 643 lira seviyesinde bulunuyor.

Ons gümüş dün sert düşüşler yaşadıktan sonra bugün yeniden yönünü yukarı çevirdi. Ons gümüş, bugün sabah seansında 57,75 dolar seviyesinde bulunuyor.

Bu gelişmeler, değerli metallerin çarşamba günü açıklanan enflasyon verilerinin ardından yaşadığı kayıpları telafi etmesine yardımcı oldu. Yurt içindeki gram altın fiyatında ise ons altının yanı sıra dolar/TL kuru ve yerel arz-talep koşulları etkili oluyor.

Dolar/TL kuru bugün sabah seansında 49,53 liraya yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

Euro/TL'de de yukarı yönlü hareketlenmelerin olduğu görülüyor. Euro/TL bugün sabah seansında 55,62 seviyesinde bulunuyor.

ABD'DE ÜRETİCİ ENFLASYONU BEKLENTİLERİ AŞTI

ABD'de üretici fiyatları eylül ayında aylık yüzde 1,3, yıllık yüzde 6,3 yükseldi. Beklentileri aşan aylık artış, Mart 2022'den bu yana kaydedilen en güçlü yükseliş oldu.

Çarşamba günü açıklanan tüketici enflasyonu da beklentilerin üzerinde gelmişti. Tüketici fiyatları eylülde aylık yüzde 0,6, yıllık yüzde 3,7 arttı. Aynı ay perakende satışlar yüzde 0,8 yükselirken ilk işsizlik maaşı başvuruları 199 bine çıktı.

Veriler, enflasyonun hızlanmasına ilişkin endişelerle ekonomik faaliyetin dayanıklılığına yönelik değerlendirmeleri aynı anda gündemde tuttu. Üretici enflasyonundaki yükselişe rağmen tahvil fiyatları artmaya devam etti. Yüksek borçlu yapay zeka şirketlerinin sermayeyi Hazine tahvillerinden uzaklaştırabileceğine ilişkin endişeler de gündemde kaldı.

EKİMDE FAİZLERİN SABİT KALMASI FİYATLANIYOR

Beklentileri aşan enflasyon verilerine rağmen piyasa fiyatlamaları, Fed'in ekim ayında faizleri değiştirmeme olasılığını yaklaşık yüzde 72 olarak gösteriyor. Aralık ayında faiz artırımı olasılığı ise yüzde 92'ye yükseldi. Yatırımcılar, güçlü ABD verilerinin para politikasının geleceğine etkisini değerlendiriyor.

Altın piyasasında Ortadoğu'daki gelişmeler de izleniyor. Suudi Arabistan ile Yemen'deki İran destekli Husi milisleri arasında tırmanan çatışmalar ve bölgedeki diğer jeopolitik riskler, güvenli liman talebini destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

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