Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın tutuklanmasının ardından Pusula Yatırım Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti.



Finans çevrelerinde büyük çalkantılara neden olan ve Katılımevim'in çoğunluk hisselerini elinde bulunduran Turhan, yasak sonrası Katılımevim'deki tüm görevlerinden istifa ederken, şirketin başına Tera Yatırım'ın Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen getirilmişti.



Piyasalara güven vermesi amacıyla yapılan peş peşe açıklamalara karşın yatırımcılar, haftanın üçüncü işlem gününde de Katılımevim hisselerinden sert çıkış yapmayı sürdürdü. Üç gündür taban yiyen hisseye ek olarak bugün Tera Grubu'nun yönetiminde olan birçok şirkette de sert düşüşler görülürken, Borsa İstanbul gün içinde yüzde 6'ya varan oranda değer kaybı yaşadı.



Tüm bu gelişmeler sermaye piyasalarında büyük tedirginlik yaratırken, yatırımcıları endişelendiren bir açıklama da Atlas Portföy'den geldi.



ÖDEMELER 5 GÜN GECİKMEYLE YAPILACAK



Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Atlas Portföy Serbest Fon'da (DFI) katılma payı iade esaslarının değiştirildiği açıklandı.



Kararla birlikte bugünden itibaren fon birim pay değeri her gün değil, ayda sadece bir kez (ayın 15. iş günü) hesaplanacak. Belirlene bu tarihteki değer, ay boyunca yapılacak tüm satış işlemlerinde esas alınacak.



Yatırımcılar, her gün satış talimatı verebilecek ancak o ayın 15. günü belirlenen değer üzerinden verilen talimatın ödemesi, 5 iş günü sonra hesaplara aktarılacak.









