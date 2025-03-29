Global piyasalar sakin bir haftayı geride bırakmaya hazırlanıyor. Yurt dışı kanadında ABD'de gelen tarife haberleri ve Fed'in favori enflasyon göstergesi takip edildi. Türkiye ekonomi yönetiminin aldığı yeni karar ve açıklamalar yakından izlendi. İşte geçen haftanın dikkat çeken önemli gelişmeleri...
FED'İN ENFLASYON GÖSTERGESİ BEKLENTİYİ AŞTI
ABD'de şubatta çekirdek PCE aylık bazda yüzde 0,4 artarken, çekirdek PCE'de Şubat ayında yıllık artış yüzde 2,8 olarak kaydedildi. Bu veriye dair beklenti yüzde 2,7 olarak belirlenmişti.
DÖZVİZ MEVDUATLARINDA ARTIŞ
Geçen hafta döviz mevduatları parite etkisinden arındırılmış verilere göre 5,9 milyar dolar artış görüldü.
PARA FONLARINDA DERİN KAYIP
2024'ün gözde yatırım aracı para piyasası fonları, son 10 günde yaşanan çalkantıda büyük darbe aldı. Bu süreçte 214 bin kişi hesabını kapatırken, toplam çıkış 650 milyar lira olarak kaydedildi.
ABD DIŞINDA ÜRETİLEN OTOMOBİLE YÜZDE 25 VERGİ
Trump, "ABD'de üretilmeyen tüm otomobillere", yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulayacaklarını açıkladı.
ONS ALTIN REKOR TAZELEDİ
Ons altın, ABD Başkanı Trump'ın 2 Nisan2da uygulayacağı tarifelere ilişkin belirsizlikleri nedeniyle, rekor tazeledi. Ons altın haftanın son işlemi cuma günü 3 bin 82 dolara yükselerek tarihi zirvesini gördü.
TÜRKİYE'DE ENFLASYON TAHMİNLERİ YUKARI ÇIKTI
Geçen hafta yaşanan siyasi gerilimin etkisiyle Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminlerini yukarı çıkardı. İşte o kurumlar...
JPMorgan, dezenflasyon sürecinin daha yavaş hızda devam edeceğini açıkladı ve 2025 sonu enflasyon beklentisini yüzde 27,2’den yüzde 29,5’e, Mart ayı enflasyon beklentisini 2,3'ten yüzde 3,2'ye yükseltti.
Bank of America (BofA) Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 25,7'den yüzde 28,1'e revize etti.