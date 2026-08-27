ABD'de açıklanan makroekonomik veriler ve teknoloji şirketlerine ilişkin gelişmeler küresel piyasaların yönü üzerinde belirleyici oluyor. ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1,5 ile tahminlere paralel büyüdü. Kişisel tüketim harcamaları ise temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 artışla piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

Ülkede, ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak yakından takip ettiği, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise temmuzda aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 3,3 yükseldi.

Söz konusu verilerin ardından dün ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 2 baz puan artışla yüzde 4,65'e çıkarken, bugün ise yüzde 4,66 seviyelerinde seyrediyor.

Para piyasalarında Fed'in ekim ayında faiz artırımına gitme ihtimali yüzde 57'den yüzde 62'ye çıktı. Bu gelişmeyle dün yüzde 0,2 artışla 99,1 seviyesine çıkan dolar endeksinde bugün yatay bir seyir öne çıkıyor.

ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ülkede enflasyonist baskıların sürdüğüne işaret etmesi küresel piyasalarda risk algısının artmasına neden oldu.

Söz konusu verilerin ardından Fed Başkanı Kevin Warsh'un yarın Jackson Hole toplantısında yapacağı açıklamalar daha da önemli hale geldi. Öte yandan ABD Hazinesinin uzun vadeli tahvil geri alım operasyonlarının büyüklüğünü artırma kararının sürdürülebilir olup olmadığına dair endişeler de yatırımcıların temkinli davranmasına neden oluyor.

Ekonomik verilerin yanı sıra şirket bilançoları da piyasaların yönü üzerinde belirleyici oluyor. ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri, üç aylık dönemde yıllık bazda yüzde 106 artışla 96,2 milyar dolara yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Nvidia'nın net karı da söz konusu çeyrekte yıllık yüzde 126 artarak 59,7 milyar dolara yükseldi.

Nvidia'nın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang, finansal sonuçlara ilişkin yaptığı açıklamada, yapay zekanın ürettiği tokenların artık verimli ve karlı bir yapıya büründüğüne dikkati çekerek, "Günümüzde işlem gücü, gelir anlamına geliyor. Üstelik talep giderek hızlanıyor." ifadelerini kullandı.

Şirketin hisseleri piyasa sonrası işlemlerde yüzde 5,5 arttı.

Nvidia'nın bilançosunun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi yapay zeka temasının sürdürülebilirliğine ilişkin iyimserliği artırırken, yatırımcıların teknoloji şirketlerine ilişkin güvenini tazeledi.

Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılabileceğine yönelik beklentilerin petrol fiyatları üzerindeki satış baskısını artırması da enflasyon görünümü ve risk iştahı açısından olumlu bir faktör olarak öne çıkıyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, Umman ile Hürmüz Boğazı konusunda yapılan görüşmelerde, iki ülkenin Boğaz'dan elde edilecek gelirlerden payları da dahil olmak üzere bazı mutabakatlara ulaşıldığını ve Boğaz'ın açılmasının ABD'nin İran'ın şartlarını kabul etmesine bağlı olduğunu söyledi. Bu gelişme boğazın açılabileceğine dair beklentileri artırdı.

ABD Başkanı Donald Trump ise Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün tamamen kendilerinde olduğunu savunarak İran'la savaşın "çok yakında" sona ereceğini belirtti.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin, Tahran'a gideceğine yönelik haberler de jeopolitik risklere ilişkin endişelerin azalmasında etkili oldu. Bu gelişmelerle ekim vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,4 azalışla 87,5 dolar seviyesinde seyrediyor.

Diğer taraftan Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı tırmandırmaya hazırlandığı haberi sonrasında ise petrol fiyatlarında dalgalanmaların olabileceği öngörüleri öne çıktı.

Fed’in faiz artıracağına ilişkin tahminlerin artması dün dolar endeksi ve tahvil faizlerindeki yükselişleri desteklerken, altının ons fiyatı üzerinde baskı oluşturdu. Altının onsu dün yüzde 1,4 azalışla 4 bin 595 dolar seviyesine gerilerken, yeni günde dünkü kapanışın yüzde 0,6 üstünde 4 bin 621 dolardan işlem görüyor.

Dolar endeksinin değer kaybetmeye devam edeceğine ilişkin beklentilerle altının onsunda yükseliş eğilimi öne çıkıyor.

Analistler, merkez bankalarının altın alımlarının ve ABD ekonomisine ilişkin mali endişelerin altının onsu için destekleyici unsurlar olduğunu söyledi.

NEW YORK BORSASI GERİLEDİ

Söz konusu gelişmelerle New York borsasında dün negatif bir seyir izlendi.

Öte yandan, sosyal medya platformlarının "çocuklara zarar verdiği" iddiasıyla açılan davada uzlaşmaya giden Meta, eyaletlerle varılan anlaşmanın 18 milyar dolarlık ödemeyi de içerdiğini bildirdi. Şirketin hisseleri işlem gününü yüzde 1 kazançla tamamladı.

Bu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,21, S&P 500 endeksi yüzde 0,02 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,08 değer kaybetti.

ABD'de endeks vadeli kontratlar, güne pozitif başladı.

AVRUPA BORSALARI İNGİLTERE HARİÇ POZİTİF SEYRETTİ

Avrupa borsalarında dün alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, petrol fiyatlarında düşüşün devam etmesi Avrupa piyasalarında olumlu havayı destekleyen bir unsur olarak öne çıktı.

Petrol fiyatlarındaki düşüş hava yolu şirketlerinin bilançolarında rahatlama sağlayacağına yönelik pozitif beklentilerin artmasını sağlarken, havacılık şirketlerinin hisselerinde dün yükseliş eğilimi öne çıktı.

Petrol fiyatlarındaki gerilemeyle birlikte enerji hisselerinde geri çekilmeler görülürken, bu durum İngiltere borsasında satış ağırlıklı bir seyir izlenmesine neden oldu.

Öte yandan Avrupa Merkez Bankası (ECB) İcra Kurulu Üyesi Isabel Schnabel, faiz oranlarının daha yüksek seviyelerde olması gerektiğini söyledi.

Piyasalarda ECB'nin gelecek ay faiz artırımına gideceği fiyatlanırken, 2027 Mart dönemine kadar ikinci bir faiz artırımına gidilebileceğine yönelik öngörüler de öne çıkıyor.

Diğer taraftan Almanya Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) verilerine göre, temmuzda eksi 2,8 puan olan Sanayi İhracat Beklenti Endeksi, ağustosta 9,6 puana çıktı. Böylece endeks, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı Şubat 2022'den beri en yüksek seviyeye ulaştı.

Bu gelişmelerle, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,27, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,08 ve İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,31 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 yüzde 0,07 değer kaybetti.

Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, güne karışık seyirle başladı.

ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYREDİYOR

Asya borsalarında teknoloji şirketlerine ilişkin artan iyimserliğe karşın çip maliyetlerindeki yükselişlerin devam edeceğine yönelik öngörüler ve Çin ekonomisine yönelik endişelerle karışık bir seyir izleniyor.

Güney Kore Merkez Bankası politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak yüzde 3'e çıkardı. Banka böylece üst üste 2 toplantıda faiz artırmış oldu. Banka faiz artırımına giderek Orta Doğu kaynaklı enflasyonist baskıları önlemeye çalışıyor.

Analistler, Orta Doğu'daki risklerin yanı sıra Güney Kore'de faiz oranlarının seyrinin konut fiyatlarındaki artışı frenlemeye yönelik olası hükümet önlemlerine de bağlı olduğunu belirterek, bu önlemlerin finansal istikrar endişelerini azaltmayı amaçlayabileceğini ifade etti.

Makroekonomik veriler tarafından Çin'de sanayi karları temmuz ayında yüzde 11,2 artarak Aralık 2025'ten bu yana en yavaş artışını kaydetti.

Analistler, Çinli yetkililerin şirketlerin karlılıklarını istikrara kavuşturmak için destekleri artırabileceğini belirtti.

Bu arada uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Çin ekonomisinde deflasyon baskıları hafiflese de zayıf iç talebin fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam edebileceğini bildirdi.

Diğer taraftan Güney Kore borsasında teknoloji şirketlerindeki iyimserlik öne çıkarken, SK Hynix'in hisseleri yüzde 2,6, Samsung Electronics'in hisseleri yüzde 1,5 arttı.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,4 yükselirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 geriledi.

TÜRKİYE'NİN CDS'İ 6,5 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNE İNDİ

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,95 değer kazanarak 14.610,92 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,04 yükseldi.

Dolar/TL dünü yatay seyirle 48,1126'dan tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 48,1350'den işlem görüyor.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), Orta Doğu'da jeopolitik risklerin azalabileceği beklentileri ve yurt içinde likidite yönetimine ilişkin atılan adımların etkisiyle 217 baz puana inerek 18 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerini, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi, toptan eşya stokları ve işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.700 ve 14.800 puanın direnç, 14.500 ve 14.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, temmuz ayı dış ticaret dengesi

15.30 ABD, temmuz ayı toptan eşya stokları

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları