Piyasalarda gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Nisan ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi. BBVA Research tarafından yayımlanan 3 Nisan 2026'daki analizde, her ne kadar mart ayı enflasyonu beklentilerin bir miktar altında kalsa da, makroekonomik görünümün daha fazla sıkılaşmayı zorunlu kıldığı vurgulandı. Raporda, kredi büyüme sınırı ve Orta Doğu’daki çatışmaların etkisiyle sıkılaşan finansal koşulların, politika faizinde artış ihtimalini masaya getirdiği belirtildi.

KREDİ PİYASASINDA SERT FREN VE SIKILAŞMA

Finansal koşullar, Mart ayında hem kredi büyüme sınırları hem de Orta Doğu’daki çatışmaların yarattığı risk algısıyla yeniden daraldı. BBVA, mevcut görünümün "yüksek faiz ve kontrollü kredi büyümesi" döneminin devamına işaret ettiğini belirtti. Özellikle enflasyon beklentilerindeki bozulma tüketim talebini diri tutarken; kredi kartları ve kredili mevduat hesaplarına (KMH) yönelik getirilen ek kısıtlamalar, tüketici kredilerindeki büyümeyi yavaşlattı. Böylece tüketici ve ticari kredi büyüme oranları %30’lu seviyelerde dengelenmeye başladı.

REZERV BASKISI FAİZ ARTIŞINI TETİKLEYEBİLİR

TCMB'nin zamanında attığı adımların şu ana kadar yurt içinde bir güven şokunu ve aşırı dolarizasyonu engellediği ifade edilen raporda, bankanın temel stratejisinin Türk Lirası mevduatları cazip tutmak olduğu vurgulandı. Ancak analizde, dış denge üzerindeki riskler ve rezerv baskısının yoğunlaşması durumunda, Nisan ayında bir faiz artışının "giderek daha olası" hale geldiği uyarısı yapıldı.

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ÖZKAYNAK KARLILIĞI GERİLİYOR

Raporda Türk bankacılık sektörüne dair beklentiler de aşağı yönlü revize edildi. Mevduat bankalarının Özkaynak Karlılığı'nın (RoE), 2025 sonundaki %26 seviyesinden sonra 2026'da yatay seyretmesi bekleniyor. BBVA, daha önceki %28-31 olan karlılık öngörüsünü aşağı çekerken, reel pozitif karlılık beklentisinin daha ileri bir tarihe ertelenebileceğine dikkat çekti.

SERMAYE YETERLİLİK RAPORU

Bankacılık sektöründeki bir diğer kritik gelişme ise sermaye yeterlilik oranlarında yaşandı. BDDK'nın sermaye yeterliliği hesaplamasındaki esneklikleri Ocak 2026 itibarıyla kaldırması, oranlarda keskin bir düşüşe yol açtı. Analistler, sermaye yapısının yeniden güçlenmesi için net kar artışlarının ve dış borçlanma ihraçlarının bu yıl hayati önem taşıyacağını belirtiyor.

ENFLASYON TAHMŞNLER YUKARI YÖNLÜ REVİZE

Jeopolitik çatışmaların uzama ihtimali, enerji maliyetleri üzerinden enflasyon tahminlerini tehdit ediyor. BBVA, 2026 yılı için ortalama 69 dolar Brent petrol ve 12 dolar doğal gaz varsayımıyla oluşturduğu %25'lik yıl sonu enflasyon tahmininde, mevcut veriler ışığında 3 ila 4 puanlık bir sapma riski gördüğünü açı.