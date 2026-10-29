Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı öncesinde euroda düşüş yönlü pozisyonlar son 10 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Fransa'nın kamu borcuna ilişkin endişelerin de baskıladığı euro, TSİ 10.01 itibarıyla yüzde 0,1'in altında düşüşle 1,1145 dolardan işlem gördü.

Reuters'ın aktardığı ABD'li bir düzenleyici kurumun haftalık verilerine göre, spekülatörlerin eurodaki net kısa pozisyonlarının değeri 18,89 milyar dolara ulaştı. Bu pozisyonlar, piyasada euroya yönelik düşüş beklentisinin ağırlığına işaret ediyor.

FRANSA'NIN BORÇ YÜKÜ EUROYU BASKILIYOR

ECB'nin bugün açıklayacağı kararda faizleri sabit tutması bekleniyor. Fransa'daki tahvil piyasası çalkantısı ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın geleceğine ilişkin soruların ise kararın önüne geçebileceği belirtiliyor.

Fransa'nın yüksek kamu borcunu yönetme kapasitesine ilişkin kaygılar, ülkenin devlet tahvilleri üzerinde baskı oluşturdu. Bu durum, borçluluk oranı yüksek diğer Euro Bölgesi ülkelerine yönelik endişeleri de artırdı. Önceki seansta Fed kararının ardından yüzde 0,3 yükselen euro, yılbaşından bu yana dolar karşısında yüzde 5,1 değer kaybetti.

Allspring Global Investments Çoklu Varlık Ekibi Portföy Yöneticisi Rushabh Amin, zorlu büyüme ortamında artan stagflasyon risklerine ve mali gerilimlere dikkat çekti. Amin, piyasa fiyatlamasının gelecek yıl eylül ayına kadar iki buçuktan fazla faiz artırımına işaret ettiğini, bunun ekonomik ve finansal koşullardaki gerilimleri artırabileceğini belirtti. Yüksek küresel tahvil getirileri ile çevre ve merkez ülkeler arasındaki genişleyen tahvil faiz farklarının da büyümeyi olumsuz etkileyebileceğini kaydetti.

FED FAİZİ 10'A KARŞI 2 OYLA SABİT TUTTU

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 10'a karşı 2 oyla değiştirmedi. Banka, borçlanma maliyetlerine ilişkin yeni bir adımı gelecek haftaki ara seçimlerin sonrasına bıraktı. Ekonomiye ilişkin değerlendirmesini de yukarı yönlü değiştirerek büyümenin artık güçlü bir hızda gerçekleştiğini bildirdi.

Fed Başkanı Kevin Warsh, enflasyonun büyümeyi yavaşlatmak veya işsizliği artırmak zorunda kalmadan yüzde 2 hedefine indirilebileceğine güvendiğini dile getirdi. Bu açıklama, yatırımcıların 2027'de faiz artırımı beklentilerini sınırlamasına yol açtı.

New York işlemlerinde iki haftanın en yüksek seviyesinden gerileyen dolar, perşembe günü istikrar kazandı. Doların altı para biriminden oluşan sepet karşısındaki değerini ölçen dolar endeksi 102,18 seviyesinde işlem gördü. Faiz beklentilerine duyarlı iki yıllık ABD tahvilinin getirisi ise Asya piyasalarında yaklaşık 7 baz puan düşerek yüzde 4,6705'e geriledi.

FED'İN TOPLANTI DÜZENİ DEĞİŞİYOR

Warsh, düzenli olarak planlanan sekiz politika toplantısından gelecek yıl birinin, 2028'den itibaren ise ikisinin kurumun karşı karşıya olduğu önemli konuların değerlendirilmesine ayrılacağını açıkladı. Bu toplantılarda para politikası değişiklikleri ele alınmayacak.

TD Securities analistleri, yeni düzenin güvercin bir görünüm taşıdığını belirtti. Analistler, toplantıların politika kararları yerine stratejiye ayrılmasının ilerleyen dönemde daha sert piyasa hareketlerine ve toplantılar arasında daha büyük dalgalanmalara yol açabileceğini kaydetti.

YEN İÇİN BOJ KARARI BEKLENİYOR

Piyasalar, iki günlük toplantısını cuma günü tamamlayacak Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) kararını da izliyor. Bankanın faizleri sabit tutması beklenirken, dolar/yen paritesi yaklaşık 157,755 seviyesinde yatay seyretti.

Döviz stratejisti Carol Kong, BoJ Başkanı Kazuo Ueda'nın toplantı sonrasındaki basın toplantısında sınırlı yönlendirme yapabileceğini söyledi. Kong'a göre piyasalar, bankanın temel enflasyonun hedef seviyeye ulaştığına ilişkin sinyal vermesini ve aralık ayında faiz artırımı için zemin hazırlamasını bekliyor. Böyle bir sinyalin gelmemesi yen üzerinde baskı yaratabilir.