Cuma günü, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımına gidebileceği yönündeki beklentileri körükleyen çarpıcı istihdam raporunun ardından borsalar sert değer kaybetti. Orta Doğu'daki çatışmaların alevlenmesinden tedirgin olan yatırımcıların hafta sonu öncesinde riskten kaçınma eğilimine girmesi de bu düşüşleri hızlandırdı. İran'ın Hizbullah milislerine desteğini yineleyerek İsrail'in güney Lübnan'dan çekilmesini talep etmesi, ABD ile İran arasındaki daha geniş çaplı çatışmayı sona erdirme çabalarını sekteye uğrattı. İsrail ise birliklerini Lübnan'dan çekmeyeceğini açıkladı.

BORSADA ENDEKSLERİN EN KÖTÜ GÜNÜ

Wall Street'te her üç ana endeks de, yapay zeka çip üreticisi Nvidia'nın da aralarında bulunduğu teknoloji hisselerindeki satışların öncülüğünde günü ekside tamamladı. Yarı iletken şirketi Broadcom'un çarşamba günü beklentilerin altında kalan finansal sonuçlar açıklamasından bu yana devam eden kayıplarıyla şirket hisseleri yaklaşık yüzde 8 değer kaybetti.

Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 1,4 gerilerken, S&P 500 yüzde 2,64 ve Nasdaq Composite yüzde 4,2 oranında düşüş kaydetti.

Açıklanan veriler, ABD'li işverenlerin mayıs ayında beklenenden çok daha fazla istihdam yarattığını göstererek, Fed'in bu yılın sonlarında faiz oranlarını artırabileceği yönündeki beklentileri destekledi.

Raporun ardından ABD Hazine tahvili getirileri yükselişe geçti; genellikle Fed'in faiz beklentilerine paralel hareket eden 2 yıllık tahvilin getirisi 15 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Söz konusu getiri son olarak yüzde 4,147 seviyesinden işlem gördü.

ALTIN 10 HAFTANIN EN DÜŞÜĞÜNDE

Altının onsu son 10 haftanın en düşük seviyesini gördü. Haftalık kaybı yüzde 5'e yaklaşan altının onsu kapanışı 4.327 dolardan yaptı.

Serbest piyasada gram altın 6.407 liraya kadar düştü. Kapalıçarşı'da fiziki gram altın 6.519 liradan satılırken çeyrek altın 10.626 lirada bulunuyor.

Gümüşün onsu ise 67,77 doları görürken gram gümüş 100,38 liradan haftayı kapattı.

FAİZ ARTIRIMI VE ENFLASYON RİSKİ MASADA

Wells Fargo Investment Institute Piyasa Stratejisti Gary Schlossberg, "Güçlü bir ekonomiden bahsediyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Schlossberg, durumu şu sözlerle özetledi:

"Bu durum sadece Körfez bölgesinden kaynaklanan enflasyon riskini daha da artırıyor. Fed'in faiz indirimlerini düşünmesini bile zorlaştırıyor ve enflasyon ortamında –henüz böyle bir tahminde bulunmasak da– yıl bitmeden Fed'den bir faiz artırımı gelme ihtimalini artırabilir."

Avrupa genelini kapsayan STOXX 600 endeksi %0,29 gerilerken, MSCI'nin küresel hisse senedi göstergesi %2,27 düştü.

Wealth Consulting Group Baş Piyasa Stratejisti Talley Leger ise piyasalardaki baskıya dair şu ifadeleri kullandı:

"Getiri eğrisinin kısa ucunda bazı kısa vadeli baskılar var ve bunun başlıca nedeni petrol fiyatları ile manşet enflasyon üzerindeki jeopolitik etkiler. Ancak temel tabloya baktığımızda, bu baskıların genellikle geçici olduğunu ve zamanla yatıştığını da biliyoruz."

PETROL HAFTALIK KAZANCA İLERLİYOR

Petrol fiyatları, bir patlama sonrasında petrol yüklemelerinin askıya alındığına dair Reuters haberinin ardından Umman'ın Mina al Fahal limanındaki operasyonların normal seyrinde devam ettiğini açıklamasıyla geriledi.

Brent ham petrolünün varil fiyatı %2 düşerek 93,09 dolara, ABD ham petrolünün varili (CLc1) ise %2,69 düşüşle 90,54 dolara indi. Her iki kontrat da son üç haftadaki ilk haftalık kazançlarını kaydetmeye hazırlanıyor.

DÖVİZ VE KRİPTODA SON DURUM

Döviz piyasalarında, Japon yetkililerin zayıflayan para birimi hakkında uyarılarını artırması ve yatırımcıları olası bir Tokyo müdahalesine karşı tetikte tutmasıyla, Japon yeni dolar karşısında 160 seviyesi civarında dengelendi ve son olarak yüzde 0,11 düşüşle 160,19'dan işlem gördü. Cuma günü açıklanan veriler ayrıca, Japonya'nın döviz rezervlerinin mayıs ayında 77 milyar dolar azaldığını gösterdi.

Euro yüzde 0,73 düşüşle 1,1524 dolara, Sterlin ise yüzde 0,63 değer kaybederek 1,3336 dolara geriledi. Dolar endeksi ise Orta Doğu'daki çatışmaların da desteğiyle yüzde 0,62'lik bir artışa doğru ilerliyor. Dolar endeksi 100 sınırını aşarak 100,07'ye yükseldi.

Kripto para birimleri son dönemdeki düşüşlerini sürdürdü.

Bitcoin yüzde 3,88 değer kaybederek 61.156,75 dolara indi. Haftalık bazda yaklaşık yüzde 18'lik bir kayba yönelen Bitcoin, FTX borsasının çöktüğü Kasım 2022'den bu yana en büyük haftalık düşüşünü kaydetti.

Ether yüzde 9,85 oranında sert bir kayıpla 1.598,01 dolara geriledi.