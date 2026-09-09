Altın fiyatları, ABD ile İran arasındaki çatışmaların yeniden tırmanması ve ABD Merkez Bankası (Fed) faiz politikasına ilişkin belirsizlikler arasında sıkışıyor. Özellikle perşembe ve cuma günü açıklanacak enflasyon verilerinin piyasa yönünü belirleyeceği beklentisi hakim.

"BÜYÜK SATIŞ DALGASI BEKLENMİYOR"

Alpine Macro emtia stratejisti Kelly Xu, değerli metallerin kısa vadede önemli bir sınavla karşı karşıya olduğunu ancak yeni ve büyük bir satış dalgasının olası görünmediğini belirtti. Xu, fiziksel piyasadaki sıklık ve yapısal arz açıklarının, özellikle gümüş açısından uzun vadeli destek sağlamaya devam ettiğini vurguladı.

Elektrifikasyon, elektronik ve yapay zeka altyapısına yönelik talep de gümüşün temel görünümünü destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

FED'İN FAİZ BEKLENTİLERİ

CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar, Fed'in yaklaşan toplantısında faiz artırma ihtimalini yaklaşık yüzde 60 olarak fiyatlamış durumda. Yüksek faiz ortamı, faiz getirisi bulunmayan altının cazibesini azaltıyor.

Ancak doların değer kaybı beklentileri ve ABD'nin yüksek bütçe açıklarına ilişkin endişeler altın fiyatlarını destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

ORTADOĞU'DA GERİLİM

ABD ile İran arasındaki çatışmaların yeniden şiddetlenmesi, altına destek veren güvenli liman talebini canlı tutuyor. İran destekli Husiler'nin Suudi Arabistan'daki çeşitli kentlere saldırılarıyla savaşın bölgesel etkisi genişlerken, ABD güçlerinin İran'a ait petrol tankerlerini vurduğu, İran'ın da Ürdün'deki bir ABD üssünü hedef aldığı bildirildi.

Çatışmanın enerji piyasalarına etkisi de yakından izleniyor. Brent petrol üst üste dördüncü seansta yükseldi. Petrol fiyatlarındaki artış, enerji maliyetleri üzerinden enflasyonist baskıyı artırabileceği için Fed'in faiz patikasına ilişkin beklentileri de etkileyebilir.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE DURUM

Altın dışındaki değerli metallerde karışık bir seyir görüldü:

Gümüş: 66,00 dolar — %0,4 yükseldi

Platin: 1.831,76 dolar — %1 yükseldi

Paladyum: 1.344,69 dolar — %0,3 geriledi

Altın fiyatları çarşamba günü doların yatay seyretmesinden destek bularak yükseldi. Spot altın sabah seansında yüzde 0,4 artışla 4 bin 385,19 dolar seviyesine çıktı. Gram altın ise 6 bin 832 lirada bulunuyor.

ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,5 düşüşle 4.416 dolar oldu.

Piyasada kısa vadede yükseliş ve düşüş yönlü beklentiler arasında adeta bir çekişme yaşanıyor. OANDA kıdemli piyasa analisti Kelvin Wong, bu hareketliliğin ABD'nin tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verisinin açıklanacağı haftanın sonuna kadar devam edebileceğini belirtti.