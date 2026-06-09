Küresel piyasalarda altın fiyatları, salı günü yatay bir seyir izledi. Yatırımcıların İran ile İsrail arasındaki kırılgan ateşkesi ve Orta Doğu'daki geniş çaplı çatışma ortamına dair gelişmeleri yakından takip etmesi fiyatlar üzerinde etkili oldu. Piyasaların odağında enflasyon endişeleri ve olası faiz artırımları yer alıyor.

ALTININ ONSU İKİ AYIN EN DÜŞÜĞÜNDE

Spot altın, tsunami etkisi yaratan dalgalanmaların ardından TSİ 09.05 itibarıyla %0,1 değer kazanarak onsu 4.345,91 dolardan işlem gördü. Değerli metal, bir önceki seansta son iki ayın en düşük seviyesini test etmişti. ABD altın vadeli işlemleri ise %0,1 kayıpla 4.358,80 dolardan alıcı buldu.

Serbest piyasada gram altın 6.444 lirada hareketleniyor. Kapalıçarşı'da gram altının satış fiyatı 6.518 lirada bulunurken alış fiyato 6.434 lirada hareketleniyor. Aradaki alış-satış makası yaklaşık 95 lira oldu.

Kapalıçarşı'da çeyrek altının satış fiyatı 10.633 lira olurken alış fiyatı 10.549 lirada bulunuyor. Aradaki aloış-satış makası yaklaşık 90 lira oldu.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer piyasadaki durumu şu sözlerle değerlendirdi:

"İran-İsrail ateşkesinin kalıcılığı konusunda şüphe duyan ve bu hafta açıklanacak kritik ABD enflasyon verisi öncesinde temkinli kalmayı tercih eden yatırımcılar nedeniyle altın sakin seyrediyor. Bu veri, Fed'in politika görünümünü şekillendirmeye yardımcı olacak."

JEOPOLİTİK RİSKLER VE FAİZ ARTIŞI BEKLENTİLERİ

İran ve İsrail, ABD Başkanı Donald Trump'ın çağrısının ardından pazartesi günü karşılıklı saldırıları durdurduklarını açıklamıştı. Ancak Tahran yönetimi, İsrail'in Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine yönelik saldırılarını sürdürmesi halinde çatışmaların yeniden başlayacağı konusunda uyarıda bulundu.

Goldman Sachs, güçlü ekonomik aktivite ve istihdam artışını gerekçe göstererek ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2026 yılı boyunca faiz oranlarını değiştirmeyeceğini ve olası faiz indirimlerini 2027'ye erteleyeceğini öngördü.

CME FedWatch aracına göre, yatırımcılar şu anda Fed'in aralık ayına kadar faiz artırma olasılığını yüzde 70'in üzerinde fiyatlıyor. Piyasalar, Fed'in para politikası rotasını tahmin edebilmek için çarşamba günü açıklanacak olan mayıs ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine kilitlenmiş durumda.

YIL SONU HEDEFLERİ VE DİĞER DEĞERLİ METALLER

Analist Tim Waterer, merkez bankalarının talebi doğrultusunda altının yıl sonuna kadar 5.500 dolar seviyesine geri dönme ihtimalinin hala masada olduğunu belirtti. Waterer, "Ancak bu durum petrol fiyatları, tahvil faizleri ve doların yönünü aşağı çevirmesine bağlı" dedi.

Diğer değerli metallerde ise karışık bir seyir hakim oldu. Spot gümüş yüzde 0,5 değer kaybederek onsu 67,85 dolara kadar gerilerken platin yüzde 0,1 kayıpla 1.752,45 dolardan işlem gördü. Paladyum yüzde 1 artışla 1.216,42 dolara yükseldi.