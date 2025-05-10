Piyasalar hareketli bir haftayı geride bırakmaya doğru hazırlanırken, yatırımcılar gelişmeleri yakından takip ediyor.
NİSAN ENFLASYONU BELLİ OLDU
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre aylık bazda tüketici enflasyonunun yüzde 3 olurken yıllık bazda yüzde 37,86 olarak açıklandı.
TL'NİN DEĞERİ DÜŞTÜ
Nisan ayı reel efektif değeri açıklandı. Açıklanan verilere göre TL'nin reel efektif döviz kuru Nisan'da 72,12'ye gerileyerek 6 ayın en düşük seviyesini gördü.
FED PAS DEDİ
ABD Merkez Bankası (Fed) Mayıs toplantısında Trump'ın çağrılarına kulak asmayarak faizleri yüzde 4,25 - 4,50 aralığında sabit bıraktı. Fed yetkilileri enflasyonda yukarı yönlü risklere ve yüksek işsizliğe dikkat çekti.
ABD-İNGİLTERE ANLAŞMASI
ABD Başkanı Donald Trump İngiltere ile tarifeler konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Trump "Çığır açan bir anlaşma yaptık" ifadelerini kullandı.
ABD'Lİ BANKADAN TÜRKİYE İÇİN SERT UYARI
Bank of America Türkiye’de faizlerin mevcut seviyelerde uzun süre kalması halinde ekonomide sert iniş olabileceğini ifade etti.