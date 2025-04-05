Gözler gelecek hafta ABD'de açıklanacak enflasyon verileri ve ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) toplantı tutanaklarına çevrildi. Analistler, fiyatlamalarda ABD'de cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisinin öngörülerin üzerinde gerçekleşmesinin de etkili olabileceğini kaydederek, ABD'de gelecek hafta açıklanacak enflasyon verilerinden alınacak sinyallerin beklentiler üzerinde değişikliğe sebep olabileceğini söyledi.
Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson, enflasyondaki ilerleme ve istihdam piyasasına bağlı olarak mevcut sıkı politikayı daha uzun süre koruyabileceklerini veya gevşetebileceklerini kaydetti.
Yurt içinde gelecek hafta salı günü Hazine nakit dengesi, perşembe günü sanayi üretimi, cuma günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasa katılımcıları anketi takip edilecek.