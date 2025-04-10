Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,35 değer kazanarak 9.493,78 puana yükseldi.
Dün 9.275,50 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne yüzde 3,27 yükselişle 9.579,11 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 218,28 puan ve yüzde 2,35 değer kazancıyla 9.493,78 puana çıktı.
Endeks günün ilk yarısında en düşük 9.487,47, en yüksek 9.581,24 puanı gördü.
Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 3,89 sanayi endeksi yüzde 2,29, hizmetler endeksi yüzde 2,08 ve mali endeks yüzde 1,89 yükseldi.
Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 100'ü yükselirken, 2'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası ve BİM Birleşik Mağazalar oldu.
- Altının ons fiyatı 3 bin 117 dolar
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 42,77, bileşik getirisi de yüzde 47,35 seviyesinde gerçekleşti.
Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla Euro/dolar paritesi 1,1060, sterlin/dolar paritesi 1,2890 ve dolar/yen paritesi 146,2 düzeyinde bulunuyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 37,9510 liradan, Euro 41,9680 liradan satılıyor.
Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1,1 yükselişle 3 bin 117 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 2,2 düşüşle 63,6 dolardan işlem görüyor.