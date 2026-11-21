Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, haftalık bazda yüzde 7,60 oranında gerileyerek 5 bin 812 lira seviyesinden haftayı kapattı.

Diğer altın türlerinde de değer kayıpları kaydedildi. Cumhuriyet altınının satış fiyatı hafta boyunca yüzde 3,79 düşüşle 39 bin 879 liraya geriledi. Bir önceki hafta sonu 10 bin 406 liradan satılan çeyrek altının satış fiyatı ise yüzde 3,76 oranında azalarak 10 bin 15 liraya düştü.

BIST 100 ENDEKSİ YÜZDE 6,01 DEĞER KAYBETTİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 16-20 Kasım haftasını yüzde 6,01'lik düşüşle 11.131,32 puandan tamamladı. Endeks, hafta genelindeki işlemlerde en düşük 11.102,52 puanı, en yüksek ise 11.951,86 puanı gördü.

YATIRIM VE EMEKLİLİK FONLARI HAFTAYI EKSİDE KAPATTI

Fon piyasasında haftalık bazda genel bir gerileme yaşandı. Yatırım fonları yüzde 1,03 oranında değer kaybederken, emeklilik fonlarındaki haftalık kayıp yüzde 1,44 olarak gerçekleşti. Yatırım fonları kategorileri arasında haftanın en yüksek getirisini sağlayan grup ise yüzde 0,56'lık artışla para piyasası fonları oldu.

DOLAR/TL YÜKSELİRKEN EURO/TL GERİLEDİ

Döviz piyasasında haftalık kapanışlar farklı yönlerde gerçekleşti. Hafta boyunca yüzde 0,10 oranında değer kaybeden Euro/TL 55,6580 liraya gerilerken, haftanın pozitif kapanış yapan tek yatırım aracı olan Dolar/TL yüzde 0,42'lik artışla 50,5790 lira seviyesine yükseldi.