Borsa İstanbul’da son günlerde artan satış baskısı, fon piyasasındaki gelişmeler ve bazı yatırım fonlarında ortaya çıkan ödeme sorunlarının ardından daha da derinleşti. BIST 100 endeksi gün içinde yüzde 6’nın üzerinde gerilerken devre kesici uygulaması devreye girdi. Endeks günü yüzde 5,54 kayıpla tamamladı.

Piyasalardaki sert hareketle beraber Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp’in gözaltına alındığı, holdinge bağlı İnfo Yatırım’da ise polis ekiplerinin inceleme yaptığı bildirildi. Hedef Holding tarafından KAP'a açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kıymetli yatırımcılarımızın, iş ortaklarımızın ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği doğmuştur.

Yürütülen bir soruşturma kapsamında, Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Namık Kemal Gökalp, bilgisine başvurulmak üzere emniyete davet edilmiştir.

Hedef Holding ve iştiraklerinin söz konusu soruşturmayla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Grubumuzun kurumsal işleyişi ve tüm faaliyetleri olağan seyrinde, kesintisiz olarak devam etmektedir.

Bu doğrultuda, yatırımcılarımızın ve kamuoyunun yalnızca Hedef Holding'in resmi iletişim kanalları ile yetkili makamlar tarafından yapılan açıklamalara itibar etmesini önemle rica ederiz.

Gelişmeler oldukça kamuoyu, şeffaflık ve sorumluluk anlayışımız doğrultusunda resmi iletişim kanallarımız aracılığıyla bilgilendirilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

FONLARDAKİ ÖDEME SORUNU PİYASAYI SARSTI

Satış dalgasının önemli başlıklarından biri, Pusula Portföy’ün bazı yatırım fonlarında yatırımcılara yapılması gereken katılma payı iade ödemelerinde temerrüt oluştuğunu açıklaması oldu. Şirket, KAP’a yaptığı bildirimde aracı kurumlarla mutabakatların ve likidite yönetimi sürecinin sürdüğünü duyurdu.

Atlas Portföy Serbest Fon da birim pay değeri hesaplama sıklığı ile katılma payı iade esaslarını yeniden belirlendiğini duyurdu. Yeni uygulamayla birim pay değeri ayda bir kez hesaplanacak, satım bedelleri ise değerleme tarihini takip eden beşinci iş gününde ödenecek.

Yaşanan gelişmelerin, yatırımcıların fonlardan çıkış taleplerini artırmasıyla birlikte hisse senetleri üzerindeki satış baskısını da büyüttüğü belirtiliyor. Financial Times’ın aktardığı değerlendirmelere göre, bazı yerel fonların düşük halka açıklığa sahip hisselerde yoğun pozisyonlar oluşturması ve bu hisselerdeki yükselişlerin fon değerlerini artırması, piyasadaki kırılganlığı artıran unsurlar arasında gösteriliyor.

ŞİMŞEK BAŞKANLIĞINDA ACİL TOPLANTI

Piyasalardaki hareketliliğin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında Finansal İstikrar Komitesi’nin 17 Eylül 2026 Perşembe günü saat 08.00’de toplanacağı bildirildi. Toplantının gündeminde finansal piyasalardaki son gelişmelerin bulunacağı belirtildi.

Şimşek, borsadaki sert düşüşün yaşandığı gün yaptığı açıklamada, banka dışı finans sektörünün daha fazla düzenleme ve denetime ihtiyaç duyduğunu söyledi.

MSCI UYARISI DA GÜNDEMDE

Piyasalardaki gelişmelerin yalnızca son günlerde yaşanan fon hareketleriyle sınırlı olmadığı değerlendirilirken, uluslararası yatırımcıların da Türkiye piyasasına yönelik bazı risklere dikkat çektiği görülüyor.

Financial Times’ın aktardığına göre MSCI, daha önce bazı fon varlıkları ile düşük halka açıklığa sahip şirket hisseleri arasında olası koordineli işlem davranışlarına ilişkin uyarıda bulundu. Daha sıkı düzenlemeler sonrasında bazı fonların yoğun pozisyonlarını azaltmaya başlamasının ise piyasadaki satışları hızlandırmış olabileceği belirtiliyor.

YATIRIMCILARIN GÖZÜ ATILACAK ADIMLARDA

Borsa İstanbul’daki sert düşüşün arkasında tek bir neden bulunmadığı görülürken, fonlarda yaşanan likidite sorunları, yatırımcıların geri çekilme talepleri, yoğunlaşmış hisse pozisyonları ve son dönemdeki düzenleyici adımlar birlikte değerlendiriliyor.

Piyasalardaki dalgalanmanın ardından gözler, Finansal İstikrar Komitesi’nin yapacağı toplantıya ve soruşturma kapsamında gelecek yeni açıklamalara çevrildi.

FED KARARI SONRASI ALTIN VE GÜMÜŞ DE DÜŞTÜ

Diğer taraftan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 25 baz puan faiz artışı kararının ardından altın fiyatlarında sert geri çekilme yaşandı. Fed Başkanı Kevin Warsh’ın açıklamalarının ardından ons altın, karar öncesine kıyasla yüzde 2’nin üzerinde değer kaybederek 4.243 dolar seviyesine geriledi.

Türkiye’de de benzer bir hareket izlendi. Gram altın, karar öncesinde 6.812 TL seviyelerinde seyrederken sonrasında 6.637 TL’ye kadar geriledi. Gün içinde 101 TL'yi geçen gümüş ise 98,25 TL'ye kadar geriledi.