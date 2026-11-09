Altın fiyatları teni haftaya güçlü bir yükselişle başladı. Geçen hafta yüzde 5 yükseliş kaydeden altın fiyatları yeni hafta da bu seyrini koruyor. Ons altın yeni haftanın ilk işlem gününde sabah seansında TSİ 07.27'de 4 bin 123 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın da ons altında görülen yukarı yömlü seyrin etkisiyle, yükselişlerini koruyor. Gram altın bugün sabah seansında TSİ 07.27'de 6 bin 650 dolar seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksi yeni haftanın ilk işlem gününde 102,154 puan seviyesinde bulunuyor. TRUMP'TAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMLAR Geçen hafta sert gerileyen petrol fiyatları, yeni haftanın ilk işlem gününde de zayıf seyrine devam etti. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer programı ve Hürmüz Boğazı'nın tekrar açılmasına yönelik müzakerelerde ilerleme sağlanması halinde “yeni saldırıların son derece düşük ihtimal olduğunu” ifade etti. Bu açıklamalar, enerji arzına ilişkin endişelerini yumuşattı. Brent petrolün varil fiyatı haftaya yaklaşık 98 dolardan başladı. İSTİHDAM BEKLENTİLERİ AŞTI Piyasalarda geçtiğimiz haftanın son işlem gününde ABD iş gücü piyasasından gelen güçlü sinyaller de izlendi. Cuma günü açıklanan ekim ayı tarım dışı istihdam verisi, 65 bin kişilik piyasa beklentisine karşılık 165 bin artış gösterdi. İşsizlik oranı da yüzde 4,2'den yüzde 4,1'e geriledi. İstihdam verisinin ardından piyasalarda FED'in aralık ayında 25 baz puanlık faiz artırımına gidebileceği beklentisi güç kazandı. Piyasalarda yıl sonuna kadar faiz artırımı ihtimali, istihdam verisi öncesindeki yüzde 71 seviyesinden yüzde 80'e yükseldi. GÖZLER ENFLASYON VERİSİNDE Piyasaların gözü kulağı yarın açıklanacak ABD ekim ayı enflasyon verilerinde. Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,3 artması, yıllık enflasyonun ise yüzde 3,7 seviyesinde kalması öngörülüyor. Çekirdek enflasyonda aylık artış beklentisi yüzde 0,2, yıllık beklenti ise yüzde 2,5 düzeyinde bulunuyor. *BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.

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