ABD Başkanı Trump, dur durak bilmeden yeni açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. ABD'den gelen gümrük vergisi tehditlerine karşı giderek artan bir duyarsızlık gösteren finans piyasaları, Trump'ın 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere Avrupa Birliği ve Meksika için yüzde 30'luk bir oran ilan etmesinin ardından Pazartesi günkü açılışta nasıl tepki vereceği merak ediliyor.

Trump, Kanada'dan Brezilya'ya ve Cezayir'e kadar herkese daha fazla gümrük vergisi uygulanacağı sözünü vererek ve ticaret ortaklarını daha fazla müzakere etmeye davet ederek ticaret önlemlerini artırdı.

BITCOIN, DOLAR, EURO NE DURUMDA?

Son günlerde rekor seviyeye ulaşan ve hafta sonu boyunca işlem gören Bitcoin, Trump'ın son mesajlarının ardından çok az hareket etti. Bitcoin, bugün sabah seansında 09.48'de 117 bin 904 dolarda bulunuyor.

Döviz piyasaları Sidney saatiyle sabah 5'te yeniden işlem görmeye başladığında küresel risk iştahı üzerindeki etkinin bir başka göstergesi olacak.

Dolar endeksi haftanın son işlem gününü 97,86 puandan tamamladı.

Yatırımcılar bölgenin göreceli büyüme beklentilerini değerlendirirken, Euro bu ay dolar karşısında 2021'den bu yana en güçlü seviyesine ulaştı.

Ons altın haftanın son işlem gününü 3 bin 355 dolarda tamamladı.

Piyasaların haftaya naısl başlayacağı yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Trump'ın tarife belirsizlikleri dolar ve altın fiyatları üzerinde sert tepki oluşturabilir.

Öte yandan bu hafta ABD tarafında enflasyon rakamları izlenecek. Açıklanacak olan enflasyon rakamlarında tarife belirsizliklerinin olup olmadığı izlenecek. Fed'in faiz kararını etkileyen temel faktör olan enflasyon rakamları piyasaların radarında yer alacak.

TAR İ FE BEL İ RS İ ZL İĞİ DEVAM ED İ YOR

Finans piyasaları Trump'ın ikinci döneminde başlattığı bir dargın bir barışık tarife kampanyasını nasıl tepki vereceklerini bilmiyorlar.

Piyasalar 2 Nisan'daki “Kurtuluş Günü” açıklamalarına riskli varlıkları ve hatta ABD Hazine tahvillerini satarak cevap verirken, Trump'ın tehdit ettiği birçok vergiyi ertelemesiyle bu hareketlerin neredeyse tamamı tersine döndü.

Trump 1 Ağustos'un zor ve son tarih olacağını söylediğinde bile, piyasalar bu tarih hala tartışılabilirmiş gibi tepki gösterdi. Trump'ın ticaret saldırısını yoğunlaştırmasıyla hisse senetlerinin tüm zamanların en yüksek seviyelerinden düştüğü ve doların Şubat ayından bu yana en iyi haftasını yaşadığı Cuma günü bazı ihtiyat sinyalleri gösterdiler.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'a yazdığı mektupta Trump, ülkenin “sınırı güvence altına almama yardımcı olduğunu” belirtti. Fakat bunun yeterli olmadığını da söyledi. Bir Beyaz Saray yetkilisine göre ABD, USMCA uyumlu mallara yüzde 30 oranını uygulama niyetinde değil.

Meksika pesosu 9 Temmuz'da dolar karşısında 18.5525 ile son bir yılın en yüksek seviyesini gördü.

AB Ş A Ş KIN DURUMDA

AB, daha yüksek gümrük vergilerini engellemek amacıyla ABD ile geçici bir anlaşma yapmaya çalışıyordu ancak Trump'ın mektubu Brüksel'deki son iyimserliği de yok etti. Bununla beraber ABD Başkanı ek ayarlamalar için bir açık kapı bıraktı.

Jacobsen, "Her zaman olduğu gibi, bu oranların düşürülmesini sağlayabilecek pek çok koşul ve madde var. Muhtemelen bu yüzden piyasa gümrük vergisi konuşmalarından hoşlanmıyor olabilir ama paniğe de kapılmıyor." değerlendirmesinde bulundu.