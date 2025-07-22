

Piyasaların gözü kulağı perşembe günü açıklanacak olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını çevrildi. Faiz kararlarıyla piyasalarda büyük değişim bekleniyor. Altın, dolar ve borsada kritik seviyeler için “Hazır olun” uyarısında bulunarak, “Piyasalarda iki farklı atmosfer oluşacak.” dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararı, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) aynı gün açıklayacağı karar ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye değerlendirmeleri, piyasaların yönünü belirleyecek.

MERKEZ BANKASI 250 BAZ PUAN İNDİREBİLİR

Para piyasası uzmanı İslam Memiş, TCMB’nin 250 baz puanlık faiz indirime gidebileceğini, piyasanın ise 350-400 baz puanlık indirim beklediğini söyledi. ECB’nin faiz kararı ise euro/dolar paritesinde dalgalanma meydana getirebilir.

Memiş, Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmelerin piyasaları etkileyebileceğini söyledi. Sosyal medyada dolaşan spekülatif haberlere karşı dikkatli olunmasını isteyen uzman, “Duygusal değil, stratejik düşünün. Her iddiaya inanmayın,” dedi. Yatırımcıların panik hareketlerden kaçınması gerektiğini belirtti.

Dolar/TL kuru 40,38 seviyesinde seyrederken, Memiş yıl sonu için 45 TL olabileceğini öngördü. Euro/dolar paritesinde 1.16’nın altı alım fırsatı olduğunu söyledi. Uzman, “Dolar için düşüş beklemiyoruz, birikim stratejisi izleyin,” değerlendirmesinde bulundu.

ALTINDA SERT YÜKSELİŞLER YAŞANACAK

Ons altın 3 bin 370 dolar, gram altın ise 3 bin 400 TL civarında. Memiş, ons altında 3 bin 500 dolar, gram altında 4 bin 500 TL hedefliyor. Gümüşte gram fiyatı 49,84 TL, yıl sonu hedefi 52 TL. 48 TL altı seviyeler alım için uygun. “Kasım ayına kadar altın ve gümüş biriktirin, satmayın,” uyarısında bulundu.

Memiş, perşembe günü öncesi ve sonrası fiyat hareketlerinin farklı olabileceğini belirtti. Altında 3400 dolar direnç, 3315 dolar destek seviyesi olarak izleniyor. Uzman, “Hafta stresli geçecek, sakin kalıp stratejik kararlar alın,” dedi.