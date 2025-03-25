İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik başlatılan operasyonlar, piyasalarda büyük dalgalanmalara yol açtı. 19 Mart’tan bu yana dövizde tarihi seviyeler görülürken, borsa ise son 16 yılın en sert düşüşünü yaşadı.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Hem Dolar/TL kurundaki yükseliş hem de yatırımcıların altına yönelmesiyle gram altın da hızla değer kazandı. Haftanın ikinci işlem gününe gram altın 3.680 TL'den işlem görerek başladı.

DOLAR/TL'DE SON DURUM

Geçtiğimiz hafta resmi rakamlara göre dolar/TL 41,21 liraya ulaşarak rekor kırarken, Kapalıçarşı’da ise 43 lirayı gördü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) müdahaleleriyle kur baskı altına alınmaya çalışıldı.

Merkez Bankası'nın müdahalesi doların 38 bandında takılı kalmasına yol açtı. Dolar/TL 25 Mart Salı gününe ise 37,99 seviyesinden başladı.

GRAM ALTININ TARİHİ ZİRVESİ

Geçen hafta yaşanan operasyonlar sonucu serbest piyasada gram altın 4.008 liraya kadar yükselirken, Kapalıçarşı’da 4.120 liraya kadar çıktı. Haftanın sonunda ise gram altın 3.699 liradan kapanış yaptı.