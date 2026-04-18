Hürmüz Boğazı’nın yeniden ticari trafiğe açılması küresel piyasalarda bayram havası estirdi. Jeopolitik risklerin azalmasıyla Borsa İstanbul tüm zamanların zirvesine çıkarken, petrol fiyatları ve dolar endeksi sert geriledi.

Küresel piyasalar, haftanın son işlem gününde Orta Doğu’dan gelen stratejik haber akışıyla rotasını yukarı kırdı. İran’ın, İsrail-Lübnan ateşkesinin sürmesi şartıyla Hürmüz Boğazı’nı tüm ticari gemilere açtığını duyurması, piyasalardaki gerginliği yerini sert yükselişlere bıraktı. ABD Başkanı Donald Trump’ın sürece yönelik olumlu mesajları ise risk iştahını zirveye taşıdı.

BORSA İSTANBUL'DA ÇİFTE REKOR

Türkiye, petrol fiyatlarındaki düşüş ve azalan jeopolitik risklere en hızlı tepki veren piyasaların başında yer aldı. Nisan başından bu yana pozitif bir seyir izleyen Borsa İstanbul (BIST 100) endeksi, günü %2,72 değer kazancıyla tamamladı.

Endeks, 14.587,93 puan ile tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, seans içinde 14.601,12 puana kadar yükselerek tarihî zirvesini yeniledi. Borsa İstanbul’da haftalık toplam değer kazancı ise %3,65 olarak kayıtlara geçti.

PETROLDE YÜZDE 10'LUK SERT DÜŞÜŞ

Dünya petrol ticaretinin beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı’nın açılması, enerji fiyatlarındaki tansiyonu bir anda düşürdü. Brent petrolün varil fiyatı, haberin ardından %10’un üzerinde değer kaybederek 88 dolar seviyesine kadar çekildi. Enerji maliyetlerindeki bu düşüş, küresel çapta enflasyon baskısının hafifleyeceği beklentisini güçlendirdi.

DOLAR GERİLEDİ, ALTIN VE BITCOIN ŞAHLANDI

Piyasalardaki iyimserlik para ve sermaye piyasalarında da dengeleri değiştirdi:

Dolar endeksi enflasyon endişelerinin azalmasıyla 97,85 seviyesine inerek son 1,5 ayın en düşük seviyesini gördü.

Gram altın risk iştahındaki artış ve ons altındaki yükselişle birlikte 7.000 TL barajını aşarak 7.015 TL’den işlem gördü. Altının onsu ise 4.891,52 seviyesi ile sert yükselişin ardından haftayı 4.831,61 dolarla kapattı.

Gümüşün onsu ise 83,05 dolara kadar yükseldikten sonra haftayı 80,77 dolardan kapattı. Yurt içinde ise gram gümüş 119,77 liraya kadar yükselirken haftayı 116,61 lira ile tamamladı.

Kripto para piyasası da yükselişe eşlik etti. Bitcoin, 78 bin dolara yaklaşarak son 2,5 ayın en yüksek seviyelerine yöneldi.

Küresel borsalarda da benzer bir tablo hakim oldu. Almanya borsası %2,5’in üzerinde prim yaparken, ABD borsaları güne alıcılı bir seyirle başladı. İç piyasada dolar/TL ise 44,84 seviyelerinde yatay seyrini koruyor.