Orta Doğu’da giderek artan gerilimler ve ABD’nin küresel ticarette izlediği korumacı politikalar, piyasaları sarsmaya devam ederken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklayacağı faiz kararı kritik önem taşıyor. Yatırımcılar, jeopolitik gerilimlerin ve ekonomik verilerin gölgesinde Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarına odaklanmış durumda.

Fed'in mayıs ayı toplantısında faizi yüzde 4,25-4,50 oranlarında sabit bırakmasıyla gözler bugünkü PPK toplantısına çevrildi. Fed'in faiz kararı bu akşamki PPK toplantısının ardından saat saat 22:00'da açıklanacak.

KÜRESEL PİYASALAR İSRAİL-İRAN SAVAŞIYLA SARSILDI

İran ile İsrail arasında tırmanan çatışmalar, sadece bölgesel değil küresel ölçekte bir kriz riskini tetikliyor. ABD'nin doğrudan müdahil olabileceği yönündeki haber akışı, yatırımcılarda risk algısını artırırken, petrol fiyatlarında yukarı yönlü baskı gözleniyor. Enerji arz güvenliğine yönelik endişeler ise enflasyonla mücadelede merkez bankalarının elini zayıflatıyor.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Başkan Joe Biden’ın ulusal güvenlik ekibiyle bir araya gelerek bölgedeki gelişmeleri değerlendirdiği bildirildi. ABD'nin olası müdahalesi ve artan enerji fiyatları, Fed'in faiz kararına yönelik beklentiler üzerinde doğrudan etkili oluyor.

FED CEPHESİNDE TEMKİNLİ BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Son haftalarda zayıflayan makroekonomik veriler ve gerileyen tüketici harcamalarına rağmen, Fed'in bu akşamki toplantıda faizleri sabit tutmasına kesin gözüyle bakılıyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, Fed’in politika faizini yılın üçüncü çeyreğine kadar değiştirmemesi bekleniyor. Eylül ayında ise ilk faiz indirimi için yüzde 70’lik bir olasılık fiyatlanıyor.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic ve New York Fed Başkanı John Williams gibi önemli isimler de belirsizliklerin sürdüğüne dikkat çekerek, faiz indirimi için “birkaç ay daha veri görmek gerektiğini” vurguluyor.

VERİLER İNDİRİM BEKLENTİSİNİ DESTEKLİYOR ANCAK...

ABD’de açıklanan son veriler, ekonomide yavaşlama sinyalleri veriyor. Mayıs ayında perakende satışlar yüzde 0,9 oranında düşerken, sanayi üretimi yüzde 0,2 azaldı. Aynı dönemde ihracat fiyatları yüzde 0,9 gerilerken, ithalat fiyatlarında değişiklik görülmedi. Tüketici fiyat endeksindeki yüzde 2,4’lük artış ise özellikle barınma maliyetleri kaynaklı oldu.

Ancak bu veriler bile Fed’in elini serbest bırakmaya yetmiyor. Jeopolitik tansiyon ve enerji fiyatlarında yaşanabilecek yeni sıçramalar, enflasyonla mücadeleyi yeniden öncelikli hale getirebilir.

EYLÜL VE ARALIK TAKVİMDE

Piyasalarda Eylül ayında ilk faiz indirimi ihtimali yüzde 71’e düşerken, Aralık ayında ikinci bir indirim yapılabileceği öngörülüyor. Ancak bu takvim, bölgedeki gelişmelere ve enerji piyasalarındaki dalgalanmalara bağlı olarak kolaylıkla revize edilebilir.

KARARSIZLIK VE KIRILGANLIK DÖNEMİ

Fed’in bu akşamki kararı büyük olasılıkla "sabit" olacak, ancak karar metninde ve Powell’ın açıklamalarında kullanılacak her kelime piyasalarda yeni yönler belirleyecek. Jeopolitik gölgeler altında şekillenen para politikası sürecinde, Fed temkinli, piyasalar ise her zamankinden daha kırılgan bir zeminde ilerliyor.