Küresel piyasalar tarafından yakından takip edilen ABD eylül ayı tarım dışı istihdam rakamları açıklandı. Buna göre tarım dışı istihdam verisi 29 bin oldu.

Ağustos ayında 162 olarak açıklanan tarım dışı istihdam rakamları için eylül ayı beklentisi 89 bin olması yönündeydi. Ancak eylül ayında 29 bin oldu.

Beklentilerin altında kalan tarım dışı istihdam verisi sonrası dolar endeksi sert kayıp verirken altın ve gümüş fiyatları yükselişe geçti.

İşsizlik oranı yüzde 4,2'ye yükseldi. İşsizlik oranı ağustos ayında yüzde 4,1 oranındaydı.

PİYASANIN TEPKİSİ NE OLDU?

Merakla beklenen ABD tarım dışı istihdam rakamları öncesinde ons altın 4 bin 179 dolar seviyesinde bulunuyordu. Veriden hemen sonra ons altın 4 bin 227 dolar civarında hareketleniyor.

Kritik veri öncesinde gram altın 6 bin 606 lira seviyesinde hareketleniyordu. Verinin ardından 6 bin 678 lira seviyesinde bulunuyor.

Kritik veriden önce ons gümüş 61,05 dolar seviyesinde bulunuyordu. Veriden hemen sonra 62,06 dolar seviyesine yükseldi.

Dolar endeksi kritik ABD veri öncesinde 102,066 puan seviyesinde bulunuyordu. Veriden sonra 101,717 puan seviyesinde hareketleniyor.

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