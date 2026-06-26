Türkiye ekonomisinde gözler 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrilirken, piyasa profesyonellerinin haziran ayına ve gelecek döneme ilişkin beklentileri netleşti. Matriks Haber’in 30 banka ve aracı kurumun katılımıyla düzenlediği 2026 yılı Haziran ayı enflasyon ve dolar/TL beklenti anketi sonuçlandı.

AYLIK ENFLASYON TAHMİNİ BELLİ OLDU

Ekonomistlerin değerlendirmelerine göre, haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) medyan tahmini aylık bazda %0,98, yıllık bazda ise %32,10 artış yönünde gerçekleşti. Ortalama beklentiler ise aylık %1,02 ve yıllık %32,16 olarak hesaplandı.

Ankete katılım sağlayan 22 kurumun haziran ayı için verdikleri tahminlerin detayları şu şekilde şekillendi:

En düşük aylık artış beklentisi: %0,74

En yüksek aylık artış beklentisi: %1,77

Yıllık enflasyon tahmin bandı: %31,78 - %33,03

Mayıs ayında TÜFE aylık %1,71 artışla beklentileri hafif aşmış, yıllık enflasyon ise %32,61 olarak kayıtlara geçmişti.

Öte yandan, enerji, gıda, alkollü içecekler, tütün ve altın fiyatlarının dışarıda bırakıldığı C Endeksi (Çekirdek Enflasyon) için 8 ekonomistin medyan beklentisi aylık %1,58, yıllık ise %30,00 artış yönünde oldu.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

Anketin gelecek döneme ilişkin sonuçları, cari yıl sonu enflasyon beklentilerinde iyimser bir tablo çizdi. Önceki ankette %29,58 olan 2026 yıl sonu TÜFE beklentisi, bu dönemde aşağı yönlü revize edilerek %29,00 seviyesine geriledi. Tahmin aralığı ise %23,00 ile %30,00 arasında daraldı.

Gelecek dönemlere ilişkin diğer enflasyon öngörüleri ise şu şekilde sıralandı:

12 Ay Sonrası TÜFE Tahmini: %24,85

2027 Yıl Sonu TÜFE Tahmini: %22,25

2026 Yıl Sonu C Endeksi Tahmini: %28,40

2027 Yıl Sonu C Endeksi Tahmini: %24,00

Dolar/TL'de Yıl Sonu Hedefi Korundu

Döviz kurlarına yönelik beklentilerin de ölçüldüğü ankette, 14 analistin 2026 yıl sonu dolar/TL kuru medyan tahmini değişmeyerek 51,80 seviyesinde korundu. Yıl sonu için uzmanların verdiği en düşük tahmin 50,00 olurken, en yüksek tahmin 52,40 olarak kaydedildi.

Dolar/TL kuru için orta ve uzun vadeli beklentiler de tabloda yerini aldı:

12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 55,60 olurken; önceki anket döneminde 61,00 olan 2027 yıl sonu dolar/TL Beklentisi 60,85 oldu.

Piyasaların merakla beklediği haziran ayı resmi enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10.00'da kamuoyu ile paylaşılacak.