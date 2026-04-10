Altın fiyatları ateşkes belirsizliği ve bugün ABD'de açıklanacak olan kritik enflasyon rakamları öncesinde gerileme gösterirken, petrol fiyatları ise Suudi Arabistan'ın üretim kapasitesinin azaldığını açıklamaları sonrası yükselişe geçti.

ALTIN FİYATLARI GERİLEDİ

Altın fiyatları haftanın son işlem gününde aşağı yönlü eğilim sergiliyor. Ons altın bugün gece seansında 4 bin 738 dolara kadar geriledi. Bugün sabah seansında ons altın 08.08'de 4 bin 761 dolarda bulunuyor.

Gram altın ise ons altında görülen geri çekilme ve dolar/TL kurundaki sakin seyrin etkisiyle yönünü aşağı çevirdi. Gram altın bugün 6 bin 790 liraya kadar gerileme gösterdi. Bugün sabah seansında 08.08'de 6 bin 830 lirada bulunuyor.

Kapalıçarşı altın fiyatları resmi altın fiyatları arasındaki fark devam ediyor. Gram altın Kapalıçarşı'da 6 bin 907 lirada bulunuyor. İşte Kapalıçarşı altın fiyatları...

PETROL FİYATLARINDA YÖN YUKARI

Suudi Arabistan’ın resmi haber ajansı, enerji altyapısına yönelik saldırılar nedeniyle ülkenin petrol üretim kapasitesinin günlük yaklaşık 600 bin varil azaldığını bildirdi. Suudi Arabistan'dan gelen açıklama sonrasında brent petrol 96,71 dolara yükseldi.

Ham petrolde de yükselişlerin olduğu görülüyor. Ham petrol bugün sabah seansında 08.08'de 98,70 dolarda bulunuyor.

ATEŞKES BELİRSİZLİĞİ

ABD Başkanı Donald Trump, Perşembe günü İran ile bir anlaşma konusunda “çok iyimser” olduğunu söyledi. Aynı zamanda İsrail’in, Lübnan’da İran destekli Hizbullah hedeflerine yönelik saldırıları düşük yoğunlukta sürdüreceğini belirtti.

Ancak İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, devam eden saldırıların ABD-İran ateşkes anlaşmasının bir parçası olmadığını yineledi. Trump ayrıca Hürmüz Boğazı’ndan geçen tankerlerden ücret alınması iddiaları nedeniyle Tahran’ı tehdit etti.

Trump sosyal medyada, “İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan geçen tankerlerden ücret aldığına dair haberler var. Böyle bir şey olmamalı; eğer oluyorsa derhal durdurulmalı!” dedi.

Öte yandan bugün piyasanın gözü kulağı ABD tarafında açıklanacak olan enflasyon rakamlarına çevrildi. Enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 0,3 olarak açıklanırken, yıllık bazda yüzde 2,4 olmuştu.

Savaşın etkisinin ABD ekonomisi üzerinde bıraktığı hasarın boyutu bugün 15.30'da açıklanacak olan Mart ayı enflasyon rakamları ile belli olacak. Gelecek olan veri, Fed'in faiz politikasını etkileyebilir.

