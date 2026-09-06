Türkiye ekonomisinin önümüzdeki üç yıllık rotasını belirleyecek 2027-2029 dönemi Orta Vadeli Programı (OVP) bugün kamuoyuyla paylaşılacak. Hazırlıkları tamamlanan yeni program, ekonomik politikalarda bir dönüşümün işareti olarak görüldü.

ENFLASYON VE BÜYÜME HEDEFLERİ DEĞİŞECEK Mİ?

Piyasaların ve ekonomi çevrelerinin en çok odaklandığı konu, mevcut hedeflerdeki revizyonlar. Özellikle enflasyon ve ekonomik büyüme tahminlerinde yapılacak olası değişiklikler, yatırımcılar tarafından yakından izlenecek. Programın, fiyat istikrarı, istihdam ve finansal istikrar başlıklarında izlenecek yol haritasını da netleştirmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, daha önce yeni programın detaylarının 6 Eylül Pazar günü açıklanacağını duyurmuştu. Hazırlık süreci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ortak çalışmasıyla yürütüldü. Program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanacak.

MEVCUT HEDEFLER NELERMİ?

Mevcut 2026-2028 dönemi OVP'de Türkiye ekonomisinin 2026'da yüzde 3,8, 2027'de yüzde 4,3 ve 2028'de yüzde 5 büyümesi hedeflenmişti. Enflasyon için ise 2026'da yüzde 16, 2027'de yüzde 9 ve 2028'de yüzde 8 öngörülüyordu.

Bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranının 2026'da yüzde 3,5, programın sonunda yüzde 2,8 olması bekleniyordu. İşsizlik oranının 2026'da yüzde 8,4, 2027'de yüzde 8,2 ve 2028'de yüzde 7,8 seviyesine gerilemesi planlanmıştı.

İhracat için 2026'da 282 milyar dolar, 2027'de 294 milyar dolar ve 2028'de 308,5 milyar dolar hedeflenirken, ithalatın sırasıyla 378 milyar dolar, 393 milyar dolar ve 410,5 milyar dolar olması öngörülüyordu.

Yeni programla birlikte kamu idarelerinin ödenek teklif tavanları da açıklanacak. OVP, yalnızca ekonomik büyüklükler ve kamu gelir-gider tahminlerini değil, aynı zamanda bu hedeflere ulaşmak için hayata geçirilecek öncelikli reform alanlarını ve takvimini de içeriyor. Bugünkü açıklamayla birlikte mevcut hedeflerin hangilerinin korunduğu, hangilerinin revize edildiği netleşecek.