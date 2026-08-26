Küresel piyasaların merakla beklediği enflasyon göstergesi olan kritik veri açıklandı. Kişisel tüketim harcamaları verisi aylık bazda yüzde 0,2 olurken, yıllık bazda yüzde 3,7 oldu. Gelen veri sonrasında piyasalarda hareketlilik görüldü.
Çekirdek kişisel tüketim harcamaları ise aylık bazda yüzde 0,2 açıklanırken, yıllık bazda yüzde 3,3 oldu
Veri önceki ay aylık bazda yüzde eksi 0,1 gelirken, yıllık bazda yüzde 3,7 olmuştu.
PİYASANIN TEPKİSİ
Açıklanan veri sonrası piyasalarda hareketlilik görüldü. Öncü enflasyon verisinin beklentinin üzerinde gelmesi altın fiyatlarını düşürdü. Kritik veri öncesinde ons altın 4 bin 629 dolar seviyesinde bulunuyordu. Verinin ardından 4 bin 610 dolar seviyesinde hareketleniyor.
Kritik veri öncesinde gram altın 7 bin 161 lirada hareketleniyordu. Veriden hemen sonra 7 bin 123 lirada bulunuyor.
Dolar endeksi kritik veri öncesinde 98,96 puanda bulunuyordu. Veriden hemen sonra 99,04 puana yükseldi.
*AYRINTILAR GELİYOR...