Küresel piyasaların dört gözle takip ettiği kritik ABD enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 0, 4 olurken, yıllık bazda yüzde 3,4 açıklandı. Açıklanan enflasyon verisi sonrası enflasyona yönelik beklentilerin yeniden hortlattı. Gelen verinin ardından altın fiyatlarında sert hareketlenmeler yaşandı.

ABD'de ağustos ayında enflasyonun aylık bazda yüzde 0,4 açıklanması beklenirken, yıllık bazda yüzde 3,4 açıklanması tahmin ediliyordu.

Önceki ay aylık bazda yüzde 0,1 iken, yıllık bazda yüzde 3,4 olmuştu.

Çekirdek enflasyon yıllık yüzde 2,5'ten yüzde 2,4'e gerilerken aylık yüzde 0,2'den yüzde 0,3'e çıktı.

PİYASANIN TEPKİSİ NE OLDU?

Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından piyasalarda sert hareketlenmeler meydana geldi.

Kritik veri öncesinde ons altın 4 bin 336 dolar seviyesinde bulunuyordu. Veriden hemen sonra ons altın anlık 4 bin 292 dolar seviyesine geriledi. Veriden sonra TSİ 15.51'de 4 bin 382 dolara yükseldi.

Ağustos ayı ABD enflasyon rakamları öncesinde gram altın 6 bin 776 lira seviyesinde hareketleniyordu. Veriden hemen sonra ilk tepkide 6 bin 705 lira seviyesine düştü. Veriden sonra TSİ 15.51'de 6 bin 847 liraya yükseldi.

Kritik ABD verisi öncesinde dolar endeksi 99,133 puanda bulunuyordu. Veriden hemen sonra ilk olarak 99,367 puana yükseldi. Veriden sonra TSİ 15.51'de 99,045 puana geriledi.

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