Küresel piyasaların yakından izlediği ABD verileri açıklandı. Enflasyon göstergesi olan kişisel tüketim harcamaları verisi aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 2,6 oldu. Öncü tarım dışı istihdam rakamları ise ağustos ayında 90 bin ile beklentilerin üzerinde geldi.

Çekirdek kişisel tüketim harcamaları ağustosta yüzde 3,0 olurken, aylık bazda yüzde 0,2 oldu.

Öncü tarım dışı istihdam rakamları ise ağustos ayında 90 bin ile beklentilerin üzerinde geldi.

PİYASANIN TEPKİSİ NE OLDU?

Gelen verilerin ardından dolar endeksi düşerken, altın ve gümüş fiyatları yükselişe geçti.

Kritik veriler öncesinde ons altın 4 bin 190 dolar seviyesindeydi, veriden hemen sonra ise ons altın 4 bin 219 dolar seviyesine yükseldi.

Ons gümüş kritik veri öncesinde 60,73 dolar seviyesinde bulunuyordu. Kritik verinin ardından ons gümüş 61,58 dolar seviyesini gördü.

Kritik veri öncesinde dolar endeksi 101,197 puan seviyesinde bulunuyordu. Veriden sonra 101,112 puana geriledi. hareketleniyor.

*AYRINTILAR GELİYOR...