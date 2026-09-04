Küresel piyasaların yakından takip ettiği kritik veri açıklandı. ABD'de ağustos ayı istihdam rakamları artış gösterdi. Buna göre ABD'de de ağustos ayında Tarım Dışı İstihdam verisi 162 bin olarak kaydedildi.

İşsizlik oranı ise ağustos ayında değişim göstermeyerek yüzde 4,1 seviyesinde sabit kaldı.

Temmuz ayında eksi 23 bin olarak açıklanmıştı. İşsizlik oranı ise yüzde 4,1 olmuştu.

PİYASANIN TEPKİSİ NE OLDU?

ABD'de açıklanan istihdam rakamlarının ardından piyasalarda hareketlenmeler görüldü.

Ons altın kritik veri öncesinde 4 bin 471 dolar seviyesinde bulunuyordu. Verinin ardından 3 bin 376 dolar seviyesine geriledi. Dakikalar içinde 95 dolar birden düştü.

Gram altın kritik veri öncesinde 6 bin 961 lira seviyesindeydi Veriden sonra 6 bin 793 liraya geriledi. Dakikalar içinde 168 lira birden değer kayıp verdi.

Gümüş fiyatlarında da sert düşüşler görüldü. Ons gümüş kritik veri öncesinde 67,14 dolar seviyesindeydi veriden hemen sonra 65,12 dolar seviyesine geriledi.

Dolar endeksi istihdam verisi öncesinde 99,03 puandaydı. Veriden hemen sonra 99,39 puana yükseldi.

*Ayrıntılar geliyor....