ABD tarafında cuma günü saat 15:30’da açıklanacak olan Nisan ayı Tarım Dışı İstihdam rakamları, küresel piyasalarda kartların yeniden karılmasına neden olabilir.

Mart ayında 178 bin olarak açıklanan verinin, Nisan ayında sert bir fren yaparak 78 bin seviyesine gerilemesi öngörülüyor. Aradaki bu dev farkın piyasalarda nasıl etki yapacağı merakla bekleniyor.

Gelecek olan verinin piyasalar üzerindeki olası etkileri şu şekilde olabilir:

SENARYO 1: VERİ BEKLENTİ ÜSTÜNDE GELİRSE (GÜÇLÜ İSTİHDAM)

Eğer istihdam rakamları 78 bin olan beklentinin üzerinde, Mart ayı verilerine yakın güçte gelirse piyasalarda şu tablo oluşacak:

DOLAR: ABD ekonomisinin hala sıcak olduğu algısıyla Dolar Endeksi (DXY) güçlenecek, dolar küresel çapta değer kazanacak.

ALTIN VE GÜMÜŞ: Güçlü dolar ve faizlerin yüksek kalacağı endişesiyle altın ve gümüş fiyatlarında satış baskısı oluşacak; fiyatlar aşağı yönlü ivmelenecek.

SENARYO 2: VERİ BEKLENTİ ALTINDA GELİRSE (ZAYIF İSTİHDAM)

Eğer veri 78 binlik beklentinin de altında kalırsa, bu durum ABD ekonomisinde ciddi bir soğuma işareti olarak yorumlanabilir.

ALTIN VE GÜMÜŞ: Fed’in faiz indirimlerini öne çekebileceği beklentisiyle altın ve gümüşte "roket etkisi" görülecek. Güvenli limanlara talep patlaması yaşanabilir.

DOLAR: Dolar kan kaybı yaşanabilir, dolar emtialar karşısında zayıflayarak yatırımcıyı diğer varlıklara yönlendirebilir.

PİYASALARDA SON DURUM

Ons altın haftayı kayıplarla kapattı. Hafta başına 4 bin 672 dolardan başlayan ons altın, 4 bin 731 dolara kadar yükseldi. Ancak burada kalıcılık sağlayamayan ons altın 4 bin 510 dolara kadar geriledi. Ons altın cuma gününü 4 bin 610 dolardan tamamladı.

Gümüş fiyatları da geçtiğimiz hafta karışık seyir sergiledi. Ons gümüş hafta başına 74,90 dolardan başladıktan sonra 70,85 dolara kadar düştü. Ancak ons gümüş haftanın son işlem gününde 77 dolara yükseldikten sonra haftayı 75,35 dolardan tamamladı.

Dolar endeksi hafta başından kapanışına kadar sert hareketler sergiledi. Dolar endeksi, haftaya 99,34 puandan başladıktan sonra 97,71 puana kadar sert geri çekilme yaşadı. Dolar endeksi bir miktar toparlanma yaşayarak haftayı 98,21 puandan tamamladı.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.