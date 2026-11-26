Vadeli piyasada teminat tamamlama çağrılarında günlük tutar 2,59 milyar liraya çıktı. Takasbank verilerine göre, 24 Kasım'da 295,6 milyon lira olan çağrılar, 25 Kasım'da yaklaşık 8,8 katına yükselerek 2 milyar 589,3 milyon liraya ulaştı.

Bu tutar, 3 milyar 635,3 milyon liralık çağrının yapıldığı 21 Mayıs'tan bu yana görülen en yüksek seviye oldu. Aynı zamanda 2026'nın en yüksek üçüncü günlük değeri olarak kaydedildi. Yılın ikinci en yüksek günlük tutarı, 29 Ocak'ta 3 milyar 266,5 milyon lira olmuştu.

25 Kasım'daki çağrılar, yılın günlük ortalaması olan 555,9 milyon liranın da yaklaşık 4,7 katına ulaştı.

KASIM TOPLAMI EKİMİ AŞTI

Kasım ayında 24 Kasım'a kadar günlük ortalama 305,7 milyon lira düzeyindeydi. Son günlük artışla kasım toplamı 7 milyar 785,6 milyon liraya yükselerek ekim ayının tamamındaki 6 milyar 486,4 milyon lirayı geride bıraktı.

Yılbaşından bu yana 225 işlem gününde teminat tamamlama çağrılarının toplamı 125,1 milyar liraya ulaştı. Aylık bazda en yüksek toplam 18,2 milyar lirayla ocakta gerçekleşti. Onu 16,6 milyar lirayla haziran izledi. Ekim ise 308,9 milyon liralık günlük ortalamayla yılın en sakin ayı oldu.

Yıl içinde teminat çağrılarının 2 milyar lirayı aştığı diğer günler, 2,34 milyar lirayla 15 Haziran ve 2,18 milyar lirayla 26 Ocak olarak kayıtlara geçti.

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