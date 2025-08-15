Son Dakika... Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayı ‘piyasa katılımcıları anketi’ sonuçlarını açıkladı. Buna göre reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 68 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirdi. Buna göre yıl sonu tüketici enflasyonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,66 iken, bu anket döneminde yüzde 29,69 oldu. Sene sonu dolar/TL beklentisi ise 43,72'den 43,96 liraya yükseldi.

DOLAR/TL BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 43,72 TL iken, bu anket döneminde 43,96 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 47,70 TL iken, bu anket döneminde 48,36 TL'ye yükseldi.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ HAFİF YÜKSELDİ

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,66 iken, bu anket döneminde yüzde 29,69 olarak açıklandı. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 23,39 iken, bu anket döneminde yüzde 22,84'e geriledi. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,08 iken, bu anket döneminde yüzde 16,92 oldu.

2025 yılı Ağustos ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 22,20 olasılıkla yüzde 19,00 – 21,99 aralığında, yüzde 53,14 olasılıkla yüzde 22,00 – 24,99

aralığında, yüzde 13,25 olasılıkla ise yüzde 25,00 - 27,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 22,22’sinin beklentilerinin yüzde 19,00 – 21,99 aralığında, yüzde 50,79’unun beklentilerinin yüzde 22,00 – 24,99 aralığında, yüzde

14,29’unun beklentilerinin yüzde 25,00 – 27,99 aralığında olduğu gözlemlendi.

2025 yılı Ağustos ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 14,93 olasılıkla yüzde 12,00 – 14,99 aralığında, yüzde 36,75 olasılıkla yüzde 15,00 – 17,99

aralığında, yüzde 32,36 olasılıkla ise yüzde 18,00 – 20,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler(3) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 16,36‘sının beklentilerinin yüzde 12,00 - 14,99 aralığında, yüzde 29,09‘unun beklentilerinin yüzde 15,00 – 17,99 aralığında, yüzde

36,36‘sının beklentilerinin yüzde 18,00 – 20,99 aralığında olduğu gözlemlendi.

FAİZ BEKLENTİLERİ GERİLEDİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,31 iken, bu anket döneminde yüzde 42,85 olmuştur. Önümüzdeki Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi bu anket döneminde yüzde 40,00 oldu.

BÜYÜME BEKLENTİSİ BELLİ OLDU

Katılımcıların GSYH 2025 yılı ve 2026 yılı büyüme beklentileri bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de sırasıyla yüzde 2,9 ve 3,7 olarak gerçekleşti.