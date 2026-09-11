Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Eyllül ayı piyasa katılımcıları anketine göre, katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,43 iken, bu anket döneminde yüzde 29,61 olarak gerçekleşti.

Orta Vademli Programda enflasyon beklentisi yıl sonu için yüzde 28,4 olarak belirlenmişti.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 23,69 iken, bu anket döneminde yüzde 23,70 oldu.

24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 18,03 iken, bu anket döneminde yüzde 18,32 olarak gerçekleşti.