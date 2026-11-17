Grand Theft Auto 6 (GTA 6), henüz piyasaya sürülmeden milyarlarca dolarlık gelir elde etti.

GamesIndustry.biz'in haberine göre, oyunun ön sipariş gelirleri 1,4 milyar doları aştı. Bu dev gelirin %87'si ise oyunun en üst paketi olan Ultimate Edition sürümünden geldi.

27 Ağustos'ta Netflix'te yayınlanan uzun ön izleme videosu, satışlara büyük bir ivme kazandırdı. Gösterimin hemen ardından ön siparişler altı kat arttı. Ağustos ayının büyük bölümünde 2,4 ile 3,8 milyon dolar arasında seyreden günlük gelir, yayının ertesi günü 16,3 milyon dolara fırladı.

Bu rekor talep sayesinde GTA 6, PlayStation ve Xbox platformlarında tüm zamanların en çok ön sipariş verilen oyunu unvanını kazandı.

Sensor Tower'ın öngörülerine göre oyunun çıkışı rakip yapımları da doğrudan etkileyecek. Özellikle Fortnite ve GTA Online'ın lansman döneminde ciddi oyuncu kaybı yaşaması beklenirken, Roblox'un bu süreçten daha az etkileneceği tahmin ediliyor.