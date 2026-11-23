Paris Darphanesi (Monnaie de Paris), 15 Nisan 2019'daki yangının ardından beş yıl süren restorasyon çalışmaları sonucunda Aralık 2024'te yeniden ziyaretçilere açılan Paris Notre-Dame Katedrali anısına 2 euroluk hatıra parası bastı. Gironde bölgesindeki Pessac fabrikasında üretilerek Fransa Merkez Bankası'na (Banque de France) teslim edilen madeni paralar, Şubat 2026 itibarıyla tedavüle girdi.

KOLEKSİYONCULAR İÇİN SINIRLI SAYIDA ÖZEL BASKILAR ÜRETİLDİ

Günlük dolaşıma sunulan standart 2 euroluk versiyonun yanı sıra koleksiyoncular için 15 bin adetle sınırlı iki özel seri daha piyasaya sürüldü. Özel baskı niteliğindeki ilk versiyon 12 eurodan, daha yüksek baskı kalitesine sahip ikinci versiyon ise 25 eurodan satışa sunuldu.

Paris Darphanesi CEO'su Marc Schwartz, Le Parisien gazetesine yaptığı açıklamada, hatıra parasının basılma amacını şu sözlerle ifade etti:

"Tüm Fransızlar gibi biz de Notre-Dame yangınından derinden etkilendik. Yeniden açılıştan neredeyse bir yıl sonra bu girişim, şantiyede seferber olan tüm zanaatkArları ve el sanatları ustalarını onurlandırmanın bir yolu."

ALMAK İÇİN SIRAYA GİRDİLER

Hatıra parasının piyasaya çıkış günü koleksiyoncuların ilgisiyle karşılandı. Le Parisien'e konuşan koleksiyoncu Joaquim, lansmanda ilk sırada yer alabilmek için saat 03.00'te uyanarak Seine-et-Marne bölgesinden yola çıktığını ve saat 04.00'te satış noktasına ulaşarak parayı satın alan ilk kişi olduğunu belirtti.